Crisis en Argentina: soldado se quitó la vida en Quinta de Olivos, angustiado por las deudas

Foto de referencia. Un soldado argentino participa en un acto en Clorinda (Argentina). Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La muerte de un joven soldado del Ejército Argentino dentro de la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente Javier Milei, continúa sacudiendo al país. La principal hipótesis judicial apunta a un suicidio motivado por problemas financieros, según coinciden varios medios locales, por lo que se ha reabierto el debate sobre las condiciones económicas en el país y la salud mental del personal militar.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes, entre las 5 y las 5:30 (hora local), cuando Rodrigo Gómez, de 21 años, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de seguridad de la residencia presidencial. Gómez cumplía funciones en el Escuadrón Chacabuco, unidad encargada de la custodia de Olivos.

De acuerdo con el diario Clarín, el cuerpo del joven presentaba una herida de bala en la cabeza provocada por un arma larga, identificada como un fusil FAL, que fue encontrada junto a él. El medio informó que en la escena se halló una carta de despedida que se convirtió en una pieza clave de la investigación.

Según fuentes judiciales citadas por el diario, el escrito giraría en torno a tres ejes: una despedida dirigida a familiares y allegados, un agradecimiento al Ejército Argentino por su pertenencia a la fuerza y una referencia explícita a deudas económicas.

En la misma línea, Infobae señaló que el soldado habría pedido perdón varias veces en la carta y reconocido atravesar una situación financiera crítica. El medio detalló que el perfil crediticio del joven mostraba deudas cercanas a los dos millones de pesos con distintas entidades bancarias y financieras, un dato que ahora es analizado por la Justicia para determinar si fue un factor determinante en su decisión.

La investigación quedó a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien se presentó personalmente en la Quinta de Olivos y ordenó la intervención de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. La autopsia al cuerpo fue programada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y sus resultados serán clave para confirmar las circunstancias del fallecimiento.

Según La Nación, el hallazgo de la carta refuerza la hipótesis del suicidio, aunque desde el Gobierno se indicó que “todas las hipótesis permanecen bajo análisis”.

La Vocería Presidencial informó que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y que se dio intervención a las fuerzas federales para realizar las pericias necesarias.

El episodio ocurrió mientras el presidente Milei se encontraba en la residencia, aunque su agenda oficial no fue modificada y horas después mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com