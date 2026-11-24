Los soldados, parte de una unidad de élite de las fuerzas especiales, también abrieron fuego y avanzaron hacia su objetivo. Capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, quien, según las autoridades estadounidenses, lideraba un grupo criminal que traficaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y avivó años de derramamiento de sangre en México.

Cuando los soldados mexicanos llegaron en camiones a la casa que albergaba a uno de los capos de la droga más buscados de México, fueron recibidos por intensos disparos.

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Drones, mensajes de texto y distracciones: cómo México capturó a uno de los más buscados

Después de al menos dos intentos fallidos por parte de las autoridades mexicanas a lo largo de los años, finalmente le pusieron las esposas a Meza Flores, uno más en una serie de altos jefes de cárteles que México, con ayuda de Estados Unidos, ha capturado o matado.

En este caso, Meza Flores había llegado a la lista de los fugitivos más buscados del FBI, acusado de liderar una organización que ha utilizado la violencia y la intimidación para construir un imperio criminal que abarca decenas de países, canalizando cantidades asombrosas de fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y a todo el mundo.

Queda por ver si su arresto hace mella en el tráfico de drogas, pero atrapar a una figura tan importante fue una victoria significativa. El siguiente problema de las autoridades era sacarlo de Sinaloa, el estado mexicano envuelto en una caótica guerra de cárteles.

La operación comenzó alrededor de las 4 p.m. del viernes, después de semanas de colaboración entre el Ejército Mexicano y funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, según funcionarios familiarizados con los detalles del operativo que hablaron bajo condición de anonimato para discutirlos con franqueza. A medida que se desarrollaba la redada, los residentes grabaron videos de helicópteros del ejército, autos en llamas y tiroteos en las calles.

Y después de la operación, funcionarios estadounidenses revelaron que habían ayudado con inteligencia clave, un punto sensible en las relaciones entre Estados Unidos y México, ya que el gobierno de Donald Trump ha presionado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que sea aún más agresiva contra los cárteles de drogas. Sheinbaum ha apoyado una mayor cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, pero rechazó con firmeza la propuesta del presidente Trump de desplegar fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

Durante esas semanas de discreta colaboración, dijeron los funcionarios, las autoridades mexicanas dieron a sus homólogos estadounidenses información de inteligencia que ayudó a localizar a Meza Flores y a los miembros de su familia. Siempre que el clima lo permitía, Estados Unidos realizaba misiones de reconocimiento con drones, a petición y con la autorización del gobierno mexicano, sobre el área donde se creía que estaba Meza Flores.

Analistas militares mexicanos luego reconstruyeron sus rutinas diarias, interceptando sus comunicaciones y estudiándolo en transmisión de video en vivo de los drones, según uno de los funcionarios.

Usando mensajes de texto interceptados con su madre, esposa y hermana, los investigadores identificaron fiestas y reuniones a las que Meza Flores —por quién Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura— planeaba asistir, dijo el funcionario.

El viernes, las fuerzas especiales mexicanas lo rastrearon con comunicaciones de radio y teléfono interceptadas y vigilancia con drones hasta una casa en Guasave, una ciudad en Sinaloa, donde creían que podían entrar con daño colateral limitado, dijo el funcionario. Los analistas identificaron a Meza Flores en la casa por su voz, su complexión y su forma de caminar.

Un grupo de trabajo del Comando Norte de Estados Unidos, con sede en Arizona y parte de las fuerzas armadas estadounidenses, también envió información de inteligencia a un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y México, según un funcionario militar estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato para discutir las evaluaciones internas de Estados Unidos.

La operación todavía tendría que penetrar en Guasave, un bastión criminal donde Meza Flores y sus operadores habían desafiado durante décadas a las fuerzas de seguridad de México. Por lo tanto, las autoridades mexicanas planearon redadas de distracción, incluida una en Los Mochis, una ciudad de Sinaloa al noroeste.

Mientras eso sucedía, más de dos decenas de soldados encubiertos del equipo de mayor élite del Ejército Mexicano, llamado Fuerza Especial Conjunta, entraron en Guasave.

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A medida que las fuerzas especiales irrumpían en la casa, decenas de otros soldados avanzaron para cubrirlos y dos helicópteros Black Hawk del Ejército Mexicano ametrallaron a los hombres armados del cártel, lo que desató un tiroteo que fue captado en video y compartido en línea por los residentes de Guasave. Los hombres armados respondieron al fuego con armas de calibre .50 montadas en camionetas blindadas.

Luego, con Meza Flores capturado, dos helicópteros militares sobrevolaron la casa y se dirigieron hacia Los Mochis como otra distracción. Un tercero se mantuvo en el aire para enfrentarse a los hombres armados del cártel. Mientras arreciaba la batalla, las fuerzas especiales metieron rápidamente a Meza Flores en un vehículo blindado y lo sacaron de Guasave.

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El sábado, Meza Flores llegó a Ciudad de México a las 5:20 a.m. a bordo de un avión de transporte militar, dijo la Secretaría de la Defensa Nacional de México en un comunicado.

La Secretaría dijo que siete personas sospechosas de ser miembros del cártel murieron y ocho personas fueron arrestadas durante la operación. Entre los arrestados se incluían personas descritas como operadores de alto rango del cártel, como el primo de Meza Flores, a quien las autoridades mexicanas llamaron su segundo al mando, y un cuñado identificado como operador financiero.

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Cuatro soldados mexicanos también murieron en la operación, dijeron funcionarios mexicanos, agregando que hasta el momento no había informes de bajas civiles.

Después de que Meza Flores llegó a Ciudad de México, funcionarios estadounidenses comenzaron a revelar su participación. El embajador en México, Ronald Johnson, dijo en las redes sociales que “el intercambio de información estratégica de inteligencia” había contribuido a la captura. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el arresto se produjo tras la coordinación de la agencia, el FBI y las autoridades mexicanas.

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El sábado por la mañana, funcionarios estadounidenses elogiaron la captura de Meza Flores como un gran éxito en la cooperación cada vez más estrecha entre las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y México.

En un comunicado, Seguridad Nacional llamó al arresto de Meza Flores “un golpe importante a una de las redes de cárteles más poderosas de México”, y la Administración de Control de Drogas llamó al arresto una “victoria significativa” contra una de las redes criminales más violentas de México.

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“Estas operaciones demuestran el poder de la cooperación global, el intercambio de inteligencia y un compromiso unificado para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, dijo quien encabeza la DEA, Terry Cole, en las redes sociales.

Meza Flores enfrenta cargos federales en Estados Unidos por narcoterrorismo, por brindar apoyo material al terrorismo y por participar en una empresa criminal continua, dijo la agencia. Podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte si es declarado culpable.

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Su arresto es el más reciente de una serie de operaciones notables de las autoridades mexicanas, que esperan cambiar el rumbo en la larga batalla contra los cárteles. El gobierno de México en años recientes ha tomado medidas enérgicas contra el cártel de Sinaloa, ha matado al poderoso líder del cártel de Jalisco Nueva Generación y ha intensificado los esfuerzos de interdicción de drogas, lo que dicen ha resultado en menos incautaciones de fentanilo en la frontera.

Sin embargo, gran parte del futuro de la red de Meza Flores sigue sin estar claro. El contrabando de drogas ha persistido a través de la captura o la muerte de otras figuras importantes de los cárteles, y en casos pasados ha estallado una violencia intensa, a medida que los comandantes competían para suceder a su líder.

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El cártel de Sinaloa, que domina el estado de Sinaloa, ya estaba plagado por una violenta lucha de poder, y el arresto de Meza Flores podría iniciar una pelea por el control de su territorio y prolongar la guerra de los cárteles, dijo Eduardo Zerón, un exfuncionario de seguridad nacional mexicano.

Según el exfuncionario, rara vez la captura o abatimiento de un líder de una organización la desmantela. Y por el contrario, aumenta la violencia en el corto plazo.

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Dijo que los líderes mantienen una red de células, socios criminales y acuerdos con autoridades locales que, cuando caen, los comandantes de nivel medio pelean por el control y pelean con los rivales mientras reevalúan las lealtades.

La Mayiza, una de las dos facciones que luchan por el control del cártel, ha perdido ahora a su aliado más fuerte en un momento en que ya estaba bajo presión, dijo Zerón. El arresto podría darle a su facción rival, Los Chapitos, la oportunidad de recuperar terreno.

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Para muchos mexicanos, el estallido de violencia del viernes por la noche fue tanto familiar como aterrador. Lilia Angelica Madueño, una abogada, caminaba por la calle cuando sonaron los disparos. Se arrojó al suelo, dijo, y observó a los convoyes de hombres del cártel fuertemente armados pasar en vehículos blindados.

Se refugió con una amiga dentro de un spa de Guasave durante horas a esperar que los disparos se calmaran mientras los helicópteros sobrevolaban. Al igual que muchos habitantes de Sinaloa, Madueño había vivido estallidos de violencia similares, como el asedio del cártel en 2019 a Culiacán, la capital del estado, que obligó a las autoridades a liberar al hijo de otro líder del narcotráfico horas después de su captura.

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Madueño dijo que si bien sabían que un estallido de violencia como el del viernes podía suceder porque el capo de la droga ha estado viviendo en la ciudad durante muchos años, nunca se pueden preparar para algo así.

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