Ningún candidato que había perdido la primera vuelta había conseguido imponerse en la segunda, desde la…

El político de izquierda obtuvo el 51,7 % de los votos frente al 48, 2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, remontando así el resultado de la primera vuelta de las elecciones, según cifras oficiales de la casi totalidad de los sufragios.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato al derrotar en balotaje a su rival conservador Flávio Bolsonaro.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Así reaccionan jefes de Estado de América Latina al triunfo de Lula en Brasil

Ningún candidato que había perdido la primera vuelta había conseguido imponerse en la segunda, desde la primera elección directa en 1989 tras la dictadura en Brasil.

Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

Le puede interesar

Poco después de que se conocieran los resultados oficiales varios líderes latinoamericanos felicitaron a Lula por su victoria.

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", apuntó Claudia Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, escribió en redes: "Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria! Seguiremos trabajando juntos por nuestros países", dijo Mulino en un mensaje en X.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se comunicó este domingo con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones y destacar la fiesta democrática que vivió el país. "Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral", indicó Orsi en sus redes sociales.

Mientras tanto, la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse, valoró en un mensaje publicado en su cuenta de X el resultado de las elecciones. "¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo de Lula", escribió.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también se sumó a las felicitaciones con un mensaje en redes en el que dijo: "Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática", publicó Peña en la red social X.

El gobernante afirmó que Paraguay y Brasil comparten "una agenda común de integración y desarrollo", al tiempo que prometió que seguirán "trabajando juntos por el bienestar" de sus pueblos.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo al mandatario brasileño y destacó la cercanía entre ambos Gobiernos al reivindicar la unidad y la integración latinoamericanas.

"Estimado hermano @LulaOficial te felicito en nombre del Gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo", escribió Díaz-Canel en la red social X.

El mandatario cubano agregó que Brasil puede contar con Cuba "en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña".

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com