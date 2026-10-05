 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así sancionó Cornell a los siete acusados de agredir sexualmente a una estudiante

Unos resúmenes obtenidos por The New York Times detallan los castigos, que van desde la expulsión hasta la redacción de un trabajo de reflexión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Sharon Otterman, Hurubie Meko y Debra Kamin | The New York Times
Imagen de archivo del campus de la Universidad de Cornell en Ítaca, Nueva York. / Bing Guan-Bloomberg
Imagen de archivo del campus de la Universidad de Cornell en Ítaca, Nueva York. / Bing Guan-Bloomberg
Foto: Bloomberg - Bing Guan

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El castigo más leve consistía en escribir un ensayo y completar una capacitación. El más severo fue la expulsión de la universidad.

Después de que una mujer que estudiaba en la Universidad de Cornell acusara a siete miembros de una fraternidad de agredirla sexualmente en 2024, la universidad convocó a un procedimiento a puerta cerrada para determinar lo ocurrido y si esos hombres debían enfrentar medidas disciplinarias.

Desde entonces, las sanciones impuestas a cada uno de los hombres, y los argumentos detrás de esas decisiones, se han…

Por Sharon Otterman, Hurubie Meko y Debra Kamin | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Cornell

El mundo hoy

Estados Unidos

Noticias el mundo

Noticias hoy

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido