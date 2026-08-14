Así se distribuirá la ayuda de EE. UU. a los afectados por el terremoto en Colombia

Andrés López, reservista activo de primera clase, es uno de los rescatistas que siguen buscando a personas con la esperanza de hallar vida bajo los escombros de Pereira. Foto: Jhonathan Quintero Villada

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El Gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de USD 15.5 millones en asistencia de emergencia para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país el pasado 10 de agosto y dejó cientos de víctimas, además de graves daños en viviendas e infraestructura.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que aseguró que la Administración de Donald Trump activó una respuesta inmediata para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el desastre.

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Los recursos estarán destinados a refugios de emergencia, alimentos, protección para las poblaciones afectadas y evaluaciones estructurales de las zonas golpeadas por el sismo. Parte de la ayuda será canalizada a través de organizaciones humanitarias que ya trabajan en Colombia.

Como parte de la respuesta, el Departamento de Estado también activó un Disaster Assistance Response Team (DART), un equipo especializado en atención de desastres que comenzó a llegar a Colombia el mismo día del terremoto. Su función es evaluar las condiciones sobre el terreno, identificar las principales necesidades humanitarias y coordinar la respuesta estadounidense con las autoridades colombianas y organizaciones aliadas.

¿En qué se utilizarán los recursos?

Según el comunicado, la ayuda será implementada mediante organizaciones como Catholic Relief Services (CRS), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y World Vision.

De los USD 15.5 millones anunciados, USD 3 millones serán canalizados a través de Catholic Relief Services, recursos que hacen parte de una asignación global previamente aprobada y que permiten responder de manera inmediata a la emergencia.

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Estados Unidos también recordó que, como parte de su contribución de USD 3.800 millones a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), destinó USD 200 millones al Fondo Común para Colombia, que puede utilizarse para atender las necesidades generadas por el terremoto, además de otras emergencias humanitarias que enfrenta el país.

Asistencia para ciudadanos estadounidenses

El Departamento de Estado informó además que trabaja para brindar asistencia consular a ciudadanos estadounidenses y sus familias que se encuentren en las zonas afectadas.

Washington recomendó a los estadounidenses en Colombia registrarse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas de seguridad y seguir las actualizaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

La ayuda estadounidense llega mientras Colombia continúa con las labores de búsqueda y rescate. Cuatro días después del terremoto, equipos nacionales e internacionales siguen trabajando entre los escombros en ciudades como Cali y Pereira, donde se han reportado posibles señales de vida. La emergencia ha dejado cientos de muertos y decenas de miles de personas afectadas.

El terremoto del 10 de agosto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó. El movimiento fue sentido en amplias zonas del país y provocó el colapso de edificaciones y daños en infraestructura.

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