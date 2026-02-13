Así viven el duelo las familias tras el tiroteo escolar en Tumbler Ridge, Canadá

Personas llevan flores y rinden homenaje en una vigilia comunitaria en Tumbler Ridge, dos días después de que la comunidad rural viviera uno de los tiroteos más mortales de Canadá, el 12 de febrero de 2026. Foto: AFP - PAIGE TAYLOR WHITE

Este viernes 13 de febrero de 2026 se llevará a cabo un acto conmemorativo por las ocho víctimas fatales del tiroteo en la secundaria de Tumbler Ridge, Canadá. El ataque, ocurrido el martes anterior en esa remota localidad de Columbia Británica, dejó ocho víctimas mortales, entre ellas la presunta atacante.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, asistirá a la vigilia en honor a las víctimas de la tragedia e invitó a los líderes de todas las fuerzas políticas a unirse a él en Tumbler Ridge.

Entre las víctimas fatales se encontraba Kylie Smith, de 12 años, a quien su familia describía como “la luz de nuestro hogar”.

“Adoraba a su familia, a sus amigos y a la escuela”, expresó la familia en un comunicado. “Talentoso artista, soñaba con estudiar arte en Toronto. Descansa en paz, pequeño dulce; nuestra familia nunca volverá a ser la misma sin ti”.

Lance Younge, padre de Kylie, relató las seis angustiosas horas que pasó recorriendo el centro recreativo local, donde los estudiantes se reunían con sus familias, en busca de noticias sobre su hija.

Por su parte, Abel Mwansa Sr., padre del niño de 12 años Abel Mwansa Jr., expresó en Facebook su profundo dolor al ver el cuerpo sin vida de su hijo, confesando que se sentía “roto”.

“Verte salir de casa con esa sonrisa radiante rumbo al instituto Tumbler Ridge fue tan reconfortante”, escribió. “En ti veía un futuro prometedor: un líder, un ingeniero y un científico”.

“Mi hija Ticaria, de 12 años, iluminaba con su sol interior a cada persona y rincón que alcanzaba”, compartió Sarah Lampert conmovida ante los reporteros, recordando a una de las pequeñas fallecidas en la tragedia.

La sospechosa del ataque es una joven de 18 años cuyo cuerpo fue hallado en la escena con una herida autoinfligida: se trata de Jesse Van Rootselaar, quien habría asistido a la secundaria años atrás y tenía un historial de problemas de salud mental.

Trent Ernst, editor del periódico quincenal Tumbler Ridge Lines, señaló para The Guardian, que una de las mayores frustraciones de la comunidad es la escasez de apoyo médico, especialmente en servicios de salud mental, en esta localidad ubicada a más de 1.000 km (600 millas) al noreste de Vancouver.

Tumbler Ridge desafía el invierno por sus víctimas. Pese al gélido clima invernal, los habitantes se congregan en vigilia para honrar a los fallecidos y acompañar a las familias en su dolor compartido.

