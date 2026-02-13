Embajada de Colombia responde a polémica por flores enviadas a congresistas estadounidenses

Personas caminan frente a ramos de flores colombianas este miércoles, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE - Octavio Guzmán

La Embajada de Colombia desató una polémica en el Congreso de EE. UU. al enviar miles de rosas y hortensias colombianas a las oficinas de los 535 congresistas por San Valentín, lo que violó protocolos éticos sobre regalos externos y generó alertas de seguridad para su eliminación inmediata, según reveló un correo del Senado.

El Centro de Operaciones del Senado envió un correo alertando sobre “entregas de flores no solicitadas”, recomendando coordinar con la Policía del Capitolio su recogida y eliminación, ya que los obsequios no autorizados violan normas éticas del Congreso sobre regalos externos.

Esto generó críticas en medios colombianos y redes, acusando al gobierno de Gustavo Petro de ignorar protocolos de seguridad y regulaciones, con llamados a “eliminar rastros” de las flores.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos en respuesta, a través de su cuenta de X, que por el Día de San Valentín regaló arreglos florales a congresistas estadounidenses, entregados directamente en sus oficinas.

En la publicación, se indica que el 90 % de las oficinas de los congresistas recibieron el regalo sin imprevistos. Además, se precisó que estos obsequios cumplen con la norma del Senado estadounidense, que permite regalos de valor intrínseco bajo, como estos arreglos florales.

“Las manifestaciones públicas de reconocimiento y los agradecimientos recibidos por parte de numerosos legisladores reflejan que el gesto fue recibido en el espíritu de amistad en el que fue ofrecido”, argumentó la embajada en el comunicado.

Comunicado pic.twitter.com/QT8QSQ3sBS — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) February 13, 2026

La tradición de enviar flores colombianas al Congreso de Estados Unidos por San Valentín no es nueva, sino una práctica diplomática recurrente que se repite al menos desde 2024, cuando la Embajada de Colombia, junto a Asocolflores, entregó miles de rosas y hortensias a las oficinas de los 535 congresistas para resaltar la importancia de la floricultura bilateral.

La Embajada de Colombia resaltó que las flores de su país son las estrellas de la celebración del Día de San Valentín en Estados Unidos, subrayando que Colombia se posiciona como el principal proveedor de flores frescas para el mercado estadounidense.

Sobre la tradición de entregar flores a las oficinas del Congreso, la embajada consideró que esto no es solo una tradición estacional, sino un recordatorio de la relación entre ambos países a través del comercio, la agricultura y los lazos interpersonales.

“Cada ramo entregado al Congreso lleva consigo el trabajo de miles de agricultores colombianos y la fortaleza de una alianza comercial que continúa generando valor compartido para ambas partes”, subrayaron.

El pasado 3 de febrero tuvo lugar el primer encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una reunión a puerta cerrada que rebajó tensiones después de meses de desencuentros sobre la lucha contra el narcotráfico o la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, entre otros asuntos.

La mayoría de las flores que llegan al aeropuerto de Miami, a donde también arriba el 60 % de la fruta y verdura fresca que entra por aire a Estados Unidos, son de Colombia y Ecuador, según ha apuntado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB).

