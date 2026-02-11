La policía identificó a la sospechosa del tiroteo en Canadá: es una joven de 18 años

Vista aérea de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, donde un tiroteo dejó al menos nueve muertos el 11 de febrero de 2026. Foto: AFP - EAGLE VISION AGENCY

La policía canadiense identificó a la sospechosa del tiroteo en la secundaria de Tumbler Ridge como Jesse Van Rootselaar, una joven de 18 años con antecedentes de problemas de salud mental.

Seis personas, entre ellas un profesor y cinco estudiantes, murieron inicialmente en el ataque ocurrido el martes en Tumbler Ridge, en las estribaciones de las Montañas Rocosas. Posteriormente, se hallaron sin vida la madre y el hermanastro de la sospechosa en la vivienda familiar. El cuerpo de Van Rootselaar también fue encontrado allí con una herida de bala autoinfligida.

Este tiroteo conmocionó a todo Canadá, al tratarse de uno de los eventos más violentos con múltiples víctimas en la historia reciente del país, según la policía. El ataque dejó además a 25-27 personas heridas, entre ellas estudiantes de 13 a 17 años y un profesor, dos de ellas en estado grave.

De acuerdo con lo que dijo Dwayne McDonald, comisionado adjunto de la Real Policía Montada de Canadá en una rueda de prensa, la policía había intervenido en la vivienda de Van Rootselaar en años recientes por denuncias relacionadas con trastornos mentales y armas de fuego. En al menos una ocasión, la policía incautó armas en el domicilio, que luego fueron reclamadas por su dueño legal.

Las autoridades informaron que Van Rootselaar era una mujer transgénero que inició su transición en los últimos tres años y que se identificaba como mujer tanto en redes sociales como en su vida personal. La investigación está en sus primeras etapas, por lo que aún no se conocen más detalles sobre el motivo del ataque.

Jesse Van Rootselaar “no asistía actualmente a la escuela”, precisó McDonald. Las autoridades la encontraron muerta en el lugar, aparentemente por una herida de bala autoinfligida

La cifra oficial de víctimas se corrigió a nueve fallecidos: siete en la escuela (incluyendo a la sospechosa), uno durante el traslado al hospital y dos en la vivienda familiar. La niña herida permanece viva y lucha por su vida.

Las víctimas escolares comprenden tres alumnas, dos alumnos de 13 a 17 años y una educadora adulta. La policía canadiense confirmó que la escuela atiende a unos 175 estudiantes de 7° a 12° grado en una comunidad remota de 2.400 habitantes. No hay amenaza activa y las escuelas locales permanecen cerradas, según The Guardian.

