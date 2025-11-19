Intento de atentado contra líder de la plataforma de María Corina Machado en Chile: quedó en video

Captura de video de cámara de seguridad difundido en redes sociales. Foto: Captura de video

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Comando con Venezuela, la plataforma política de María Corina Machado, denunció un intento de atentado contra su coordinador en Chile, Alexander Maita, en el momento en el que estaba llegando a su vivienda en Santiago.

“La tarde de este martes 18 de noviembre, al llegar a su residencia en Santiago, Alexander (quien iba acompañado en su vehículo por su esposa y su suegro) fue interceptado por cuatro sujetos que se desplazaban en un vehículo particular. Dos de ellos descendieron del automóvil, exhibiendo abiertamente un arma de fuego, en un acto de clara intimidación y amenaza contra su vida. Gracias a su rápida reacción, el dirigente logró escapar y resultar ileso”, describió un comunicado de la colectividad.

Agregaron que Maita, actualmente, está a salvo y que ya interpuso la denuncia respectiva ante las autoridades chilenas.

El intento de ataque quedó registrado en video, que ha sido difundido a través de las redes sociales.

#ÚLTIMAHORA Hombres armados interceptaron al coordinador del Comando ConVzla en Chile, Alexander Maita https://t.co/PTBbw1rur3 pic.twitter.com/dd3VJpbt5Q — Monitoreamos (@monitoreamos) November 18, 2025

“Este no es un hecho aislado ni un acto de delincuencia común. Alexander Maita es la cara visible y el principal referente de las fuerzas democráticas venezolanas en Chile, país que alberga a una de las mayores comunidades de exiliados venezolanos del mundo”, advierte el comunicado.

El documento recuerda el caso de Ronald Ojeda, el primer teniente del ejército venezolano que fue secuestrado en Chile a finales de febrero. Diez días después, el 1 de marzo de 2024, su cuerpo fue hallado con evidentes signos de tortura en el interior de una maleta sepultada bajo una estructura de cemento.

En octubre pasado, además, Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez, dos activistas venezolanos opositores al régimen de Nicolás Maduro, fueron víctimas de un atentado en Bogotá, capital del país que, con más de tres millones de migrantes, ha sido el principal destino del éxodo de alrededor de ocho millones de venezolanos.

“Exigimos a las autoridades chilenas –Gobierno, Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Poder Judicial– una investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones, que llegue hasta las últimas consecuencias", expresó Comando con Venezuela.

Y agregaron: “No aceptaremos que este atentado sea minimizado o archivado como un incidente menor. La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com