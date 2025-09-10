Aumentaron los heridos por la explosión de gas en Ciudad de México: tres personas murieron

Foto de un vehículo calcinado luego del accidente de un camión de gas en Ciudad de México. Foto: EFE - Mario Guzmán

La explosión de un camión que transportaba 49.500 litros de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó, de momento, tres personas muertas y 70 heridas. Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, quien publicó un listado en su red social X.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Un balance previo tras el incidente indicó que se contaron 57 lesionados, entre los cuales 19 tenían quemaduras de segundo y tercer grado. En una rueda de prensa posterior, la funcionaria indicó que dos decenas de heridos se encuentran en estado grave y que los vehículos afectados por las llamas fueron 28.

Brugada también indicó que las autoridades concluyeron el retiro de combustible en la pipa que se volcó, lo que redujo el peligro luego del incidente. También mencionó que está en contacto con el Gobierno federal.

Lo que se sabe del accidente en Ciudad de México

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., hora local, cuando la unidad de carga pesada se volcó sobre su costado derecho al tomar una curva. “De repente, vimos que salió mucho humo blanco y enseguida un chispazo. En segundos todo se convirtió en fuego. La gente comenzó a gritar y corrimos como pudimos”, le contó al medio El Universal Daniela Rojas, testigo del accidente.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y se observaron desde distintos puntos de la zona oriente. Las personas describieron escenas desgarradoras: individuos con quemaduras saliendo de automóviles y de la propia pipa, mientras otros intentaban ayudar.

“Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo”, declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital mexicana.

“Escuchábamos los gritos de auxilio y cómo algunos conductores trataban de romper los vidrios para escapar. Fue horrible”, comentó al mismo medio de comunicación José Luis Méndez, chofer de transporte público.

