¿Quién fue Charlie Kirk, la figura de la derecha juvenil de EE. UU. asesinado en Utah?

Charlie Kirk, casado y con dos hijos pequeños, se convirtió en un aliado directo de Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 durante visitas de jóvenes conservadores y, posteriormente, con un rol activo en mitines de campaña en 2024. Foto: AFP - JOE RAEDLE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Charlie Kirk, de 31 años, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y partidario del derecho a portar armas, falleció tras ser alcanzado por un disparo en el cuello, un asesinato que hace temer por el aumento de la violencia política en Estados Unidos.

El auditorio universitario de la Universidad de Utah Valley estalló en gritos y confusión cuando un disparo alcanzó a Kirk en el cuello, obligándolo a llevarse la mano a la herida mientras los asistentes corrieron en pánico, según se observó en un video que se viralizó en X. Dos horas después del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la muerte de Kirk, y dijo que “fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”.

En 2012, con apenas 18 años, él se dio a conocer luego de fundar Turning Point y de organizar giras universitarias en las cuales debatía con estudiantes liberales, lo que lo catapultó como referente juvenil conservador.

Su popular serie de eventos llamados ‘Demuestra que estoy equivocado’ se volvió muy popular y, de hecho, este 10 de septiembre atrajo a oponentes y simpatizantes al campus universitario en Utah.

Una década después, Kirk, casado y con dos hijos pequeños, se convirtió en un aliado directo de Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 durante visitas de jóvenes conservadores y, posteriormente, con un rol activo en mitines de campaña en 2024.

Kirk opinó en abril de 2023 que las muertes por arma de fuego eran “desafortunadamente” un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, comentario que emitió tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, en el que murieron tres adultos y tres niños.

Kirk creó un semillero de conservadores en Estados Unidos

Turning Point USA nació con el objetivo de difundir valores conservadores y de libre mercado en los campus universitarios de Estados Unidos, y ha crecido hasta convertirse en un foro clave en el movimiento MAGA.

Con sede en Arizona, la entidad ha crecido rápidamente y hoy mantiene presencia en cientos de universidades y escuelas secundarias. Sus conferencias anuales reúnen a miles de jóvenes y a figuras destacadas del Partido Republicano.

Además de su activismo juvenil, Turning Point se ha convertido en un espacio de respaldo al presidente Trump. La organización moviliza voluntarios, organiza entrenamientos políticos y se ha consolidado como un brazo visible del movimiento del mandatario en el ámbito estudiantil.

Kirk nació en Arlington Heights, al norte de Chicago, en 1993, y creció en una familia de clase media con raíces cristianas. Su padre trabajaba en el sector inmobiliario, mientras que su madre se ocupaba del hogar, según reportes de medios como Politico.

Durante su paso por la Wheeling High School, se involucró en debates estudiantiles y comenzó a interesarse por las ideas republicanas, según declaró en entrevistas. Agregó que no fue un gran estudiante, por lo que no estudió en la universidad, pero se acercó a edad temprana a la política.

Kirk tenía opiniones polémicas en Estados Unidos

Charlie Kirk generó controversia por sus posturas contra la migración, el feminismo y la diversidad en los campus, lo que le ganó críticas y confrontación con líderes demócratas.

Durante la crisis del covid-19, el activista minimizó la gravedad de la situación y la comparó con catástrofes históricas. “Tenemos una pandemia, pero, por estándares históricos, esto no es realmente una pandemia (...). Por estándares históricos, de hecho, estamos viviendo una muy, muy buena vida”, escribió en la red social X.

En 2020 fue parodiado en South Park, en el que un personaje imitó su estilo de debate provocador, que se convirtió en su sello. Kirk respondió en redes sociales que lo veía como “una medalla de honor”, aunque acusó al programa de ridiculizar a los conservadores.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com