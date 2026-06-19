Banca privada y fin de subsidios universales: las claves de la mayor reforma cubana en años

Una persona camina por una calle en La Habana (Cuba). Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

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Cuba ha aprobado un paquete de reformas económicas que busca liberalizar y descentralizar su economía, marcada por una profunda crisis hace años, e introducido modificaciones significativas que van desde la aprobación de la banca privada hasta cambios para atraer el capital de la diáspora.

El paquete, que incluye 176 medidas, fue aprobado en apenas una semana, de urgencia y en sesiones extraordinarias del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral). Estas son las claves.

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Banca privada

Cuba anunció que autorizará las operaciones de la banca privada, bajo supervisión del Banco Central de Cuba (BCC) y en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal. También permitirá el establecimiento de instituciones financieras no bancarias o no financieras de capital privado (nacional o extranjero) para microcréditos.

Asimismo, se diseñarán otras vías de capitalización para los bancos, además de los recursos del presupuesto del Estado, y se eliminarán las restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales. Además, permitirá la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales, sin autorización administrativa previa.

Inversión extranjera

El Gobierno posibilitará que los cubanos residentes en el exterior inviertan directamente en la isla en igualdad de condiciones con el capital extranjero y las empresas estatales.

Además, propone eliminar las trabas burocráticas comerciales, flexibilizar las cuentas bancarias foráneas y extender el límite del otorgamiento de derechos de superficie hasta 99 años y de derechos de usufructo por más de 50 años para la inversión extranjera. También permitirá la inversión extranjera en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales.

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Asimismo, prevé eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar al personal y posibilitar que los inversionistas extranjeros dispongan de sus ingresos en divisas y permitir su acceso al mercado cambiario.

Empresas privadas

Entre las medidas previstas para el sector privado está la autorización de todas las solicitudes pendientes de actores económicos (unas 7.254 solicitudes, de las cuales 3.505 ya han sido certificadas, según datos oficiales), además de la posibilidad de que estas superen el límite actual de 100 trabajadores y reconocer a las que superen esa cifra como empresas privadas.

Las reformas en este sector posibilitarán que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa privada, así como la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones y la posibilidad de desarrollar actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creadas.

Además, por primera vez, prevén la creación de mipymes en la agricultura, donde solo podían operar cooperativas.

Turismo

Cuba planea reestructurar una de sus locomotoras económicas: el turismo. Las reformas en este sector prevén la entrada de nuevos inversores bajo nuevas modalidades de negocio y la expansión internacional de franquicias cubanas.

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En este sentido, permitirán, entre otras actividades, el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas del país, así como establecer la posibilidad de desarrollar negocios de naturaleza inmobiliaria en La Habana y otras zonas vinculadas a este sector.

Producción agrícola

La producción agropecuaria nacional arrastra años de contracción sostenida debido a la falta de insumos, combustible y divisas, lo que ha disparado la inflación de la canasta básica y la dependencia de costosas importaciones.

Las reformas proponen otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales y por un tiempo indeterminado. Esto afecta a todas las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras, así como a proyectos de desarrollo de eco y agroturismo.

Además de autorizar a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo y otorgar las facultades a las cooperativas de realizar comercio exterior de forma directa, así como gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.

Subsidios

Cuba iniciará la sustitución gradual de los subsidios universales (los productos de la conocida libreta de abastecimiento que posee cada cubano, aunque en los últimos años extremadamente deprimida) por las ayudas a personas vulnerables.

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