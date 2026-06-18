Caso Beto Coral muestra vacíos de asilo en EE. UU.: “Los colombianos tienen poca prioridad”

En medio de su arresto, Beto Coral exhibió sus documentos de solicitud de asilo político, así como un permiso de trabajo vigente concedido por un juez federal de Estados Unidos. Foto: Redes sociales

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La detención de Beto Coral, que ha desatado un nuevo capítulo de tensiones entre Colombia y Estados Unidos a escasos días de la segunda vuelta presidencial, en la que Donald Trump le ha dado un abierto y reiterado apoyo a Abelardo de la Espriella, tiene también en el centro del debate al sistema de asilo en el país norteamericano.

“Todo ese mecanismo está en crisis total”, advirtió Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): “Este Gobierno ha hecho de todo para impedir y desmantelar el sistema de asilo”. Eso explica que, tras el establecimiento de acuerdos con terceros países, haya connacionales en el Congo, por ejemplo. A eso se suma que históricamente los colombianos no han sido una prioridad en la entrega de esa figura de protección internacional dentro de Estados Unidos.

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“Ellos no han sido una categoría para asilo, porque la política de Estados Unidos ha sido de invertir en Colombia para que la gente se quede allí”, comentó Sánchez-Garzoli: “Entonces, cuando estas personas se paran ante un juez, que no sabe del país, quedan a su suerte y en una enorme desventaja frente a la posibilidad de que el asilo les sea aprobado”. A eso se suma la reciente presión de la administración de Trump de “no darle asilo a nadie”.

A su parecer, los colombianos están vulnerables en medio del sistema de asilo, que ha alcanzado mínimos históricos: en el año fiscal 2026, solo el 2,77 % de las solicitudes presentadas fueron aprobadas, de acuerdo con cifras del Transactional Records Access Clearinghouse. Además, Sánchez-Garzoli recuerda al menos seis casos de este año en los cuales, al margen de su trabajo dentro de WOLA, ha participado como experta y voluntaria: “Sé que no hay información necesaria de parte del juez para saber las condiciones y los riesgos que se corren. El hecho de que Coral estuviera en el sistema de asilo por 10 años demuestra la poca prioridad de los colombianos allí”.

Ese retraso se puede explicar por el recorte de financiamiento de los jueces de inmigración y porque se han acelerado asuntos particulares, como cuando se dio el escándalo de la separación de niños. “En medio de ello, pierden los países que no tienen prioridad ni cuota, como Colombia”.

¿Qué dice el caso de Beto Coral sobre el asilo en Estados Unidos?

Después del controvertido arresto con fines de deportación del colombiano, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que la medida obedeció a que Coral tenía vencida su visa.

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Un comunicado detalló que “él ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer seis meses. En violación de las leyes, permaneció en el país diez años, más allá del plazo permitido por su visa. Permanecerá bajo custodia de ICE en espera de los trámites de deportación”. Ahora bien, al momento del arresto, ocurrido el 16 de junio, el activista exhibió sus documentos de solicitud de asilo político, que presentó en marzo de 2016 (aun cuando su visa estaba vigente), así como un permiso de trabajo que le fue concedido por un juez federal, de acuerdo con información que dio Daniel Coronell.

“Una vez que una persona está en el sistema de asilo, no puede ser deportada hasta que esté ante un juez”, enfatizó Sánchez-Garzoli: “Lo que ellos están haciendo es tergiversar esa idea. Si él fuera ilegal, no tendría un permiso de trabajo. Eso no le dio un estatus, pero le permitió trabajar mientras se decidía su caso. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos va en contra de la convención de refugiados y de las leyes de asilo del país”.

Ella cree que lo de Beto Coral respondió a una decisión política, que, si bien lo muestra a él como un caso de alto perfil, tiene detrás el drama que viven otros connacionales arrestados: “Hay muchas quejas de colombianos que han estado detenidos por mucho tiempo sin que avancen sus deportaciones, muchos de ellos con problemas de salud, e incluso mujeres en embarazo y ancianos. Eso no se ha resuelto y hay una crisis con los colombianos detenidos”.

Entretanto, expresó preocupación por lo que le puede pasar a Coral, y así también lo dejó ver ante una carta que firmó recientemente. El riesgo, que ya lo consideraba alto, adquirió una nueva dimensión tras lo dicho por el congresista Bernie Moreno, de origen colombiano, quien lo llamó agente extranjero. Sánchez-Garzoli mencionó que eso es estigmatizante, además de “peligroso e irresponsable”, pues eso dentro de Estados Unidos implica que puede ser considerado un espía y, en consecuencia, acusado por cargos de espionaje. Su llamado fue el de no hacer ese tipo de afirmaciones por redes sociales y de aportar pruebas, en caso de tenerlas.

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En medio del revuelo y de una tensa antesala de la cita en las urnas, voces dentro de Estados Unidos han hecho un llamado para que funcionarios del Gobierno, incluido el mismo Trump, dejen de hacer comentarios injerencistas sobre los comicios presidenciales que enfrentarán a De la Espriella con Iván Cepeda, pidiendo respeto por la soberanía del país.

¿Quién es Beto Coral?

Nacido en Medellín, Antioquia, es un abogado, activista y creador de contenido digital que se ha consolidado como una de las voces más visibles del espectro político cercano al petrismo en el exterior.

Es hijo del capitán de la Policía Humberto Coral Caballero, miembro del Bloque de Búsqueda que localizó a Pablo Escobar, quien fue asesinado en abril de 1994 cuando él tenía solo ocho años. Tras dedicar gran parte de su vida a investigar este crimen, plasmado en su libro El día que mataron a mi padre, Coral se exilió en Estados Unidos luego de recibir graves amenazas de muerte.

Allí, en suelo estadounidense, combinó su labor comunitaria con el activismo digital. Fue candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción de los colombianos en el exterior (bajo la bandera del Frente Amplio) y, paralelamente, trabajó como conductor de plataformas de transporte en Arizona para ganarse la vida.

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Se ha caracterizado por un estilo de denuncia directo que lo ha llevado a enfrentar agrios litigios legales con figuras de la derecha colombiana, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, según Coronell, la semana pasada, el activista se trasladó a Miami con un doble propósito: radicar una demanda contra el candidato De la Espriella por haberlo grabado presuntamente sin autorización en el estado de Florida, y adelantar una agresiva campaña de denuncia pública en su contra en los puestos de votación anticipada del Watsco Center de la Universidad de Miami.

Tras las protestas de Coral en Miami, simpatizantes de De la Espriella comenzaron una campaña en la red social X exigiendo su expulsión y etiquetando al subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Tras la detención, la Embajada de Colombia en Estados Unidos señaló que se está dando seguimiento al caso y se le ha dado a Coral el acompañamiento y la asistencia correspondiente “en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió, por su parte, respeto por el connacional. En un mensaje dirigido al congresista Moreno, agregó: “El señor Beto Coral no es espía, nosotros no espiamos países extranjeros. El señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted. Lo censuran y le quitan el derecho al asilo”.

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