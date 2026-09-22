EE. UU. anuncia la construcción de dos nuevas bases militares en Groenlandia

Las dos bases militares que Estados Unidos construirá en Groenlandia se sitúan en el sur y el este del territorio, según el acuerdo de seguridad firmado este martes entre la isla ártica, Washington y Copenhague.

Estados Unidos anunció la instalación de dos nuevas bases militares en Groenlandia, luego de que el fin de semana se conociera un acuerdo en el que el país norteamericano se encargará de la seguridad de la isla, que forma parte del Reino de Dinamarca.

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Así, parece empezar a quedar atrás la crisis desatada entre Trump, Groenlandia y Dinamarca luego de que a principios de año el presidente estadounidense tensara la relación con sus aliados en Europa al amenazar con tomar el territorio autónomo danés del Ártico, una posición estratégica que además es rica en recursos, principalmente minerales.

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron el acuerdo de 10 páginas en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, que lleva a cabo sus encuentros de alto nivel esta semana. Este pacto le otorga a Washington el control sobre la seguridad de este territorio.

"Estados Unidos estará autorizado a establecer una zona de defensa adicional en Narsarsuaq (sur) y en Mestersvig (este)", según el artículo 4 del texto, que precisa que Washington también puede modernizar y ampliar su única base activa, Pituffik, situada en el norte de la isla.

El texto reconoce la soberanía y la integridad territorial del reino de Dinamarca y el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación.

Un apartado destinado a impedir que rivales de Estados Unidos como China y Rusia se asienten en el Ártico, veta que países que no sean miembros de la OTAN o de la Unión Europea tengan participación en sectores estratégicos en la isla.

El acuerdo también establece que Groenlandia, un territorio de 57.000 habitantes, seguirá sujeta a estos términos aunque se independice de Dinamarca y debe permanecer o pasar a integrar la OTAN "si es necesario".

Vale la pena resaltar que un pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004, ya permitía a Estados Unidos reforzar su presencia militar en la isla si informaba con antelación a Dinamarca y Groenlandia, por lo que algunos analistas han relativizado la supuesta victoria de Trump en este episodio.

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