Bernie Moreno pide sacar de la política a aspirante a la Cámara acusado de agredir a su hija

El candidato republicano al Senador por Ohio, Bernie Moreno. Foto: AFP - Agencia AFP

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El senador republicano por Ohio y colombiano de nacimiento, Bernie Moreno, aseguró que su copartidario y aspirante a la reelección al Congreso por ese estado, Max Miller, no debería continuar en la política. Según denunció, Miller agredió a su hija, Emily Moreno, durante el matrimonio que ambos mantuvieron.

“Como ha admitido en privado, Max Miller necesita ayuda psicológica seria”,dijo Moreno en X. “Es un peligro para mi hija, y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”.

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Moreno acusa a Miller de haber maltratado a su hija, Emily Moreno, durante su matrimonio entre 2022 y 2025, una relación que terminó con una hija de dos años, una disputa pública por la custodia y una denuncia por violencia doméstica. Esta es la primera vez que el senador se pronuncia públicamente sobre el caso.

Miller aspira a ser reelegido como representante del 7.º Distrito de Ohio, un escaño considerado históricamente seguro para los republicanos. En 2024, el presidente Donald Trump ganó esa circunscripción por 11 puntos. Tras las acusaciones de su exsuegro, Miller respondió en X asegurando que las declaraciones eran falsas y afirmó: “Sabes que esto no es cierto y la única razón por la que estás hablando ahora es para esconderte de tu propio circo mediático”.

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Por su parte, Trump dijo que revisará estas acusaciones cuidadosamente, porque está en juego el puesto del partido en el Estado y el candidato demócrata Brian Poindexter podría ganar. “Hasta ahora son acusaciones. Lo estaré examinando”, afirmó el presidente.

En respuesta a la transmisión en vivo de Miller, en la que aseguró que ningún tribunal ni autoridad había respaldado las acusaciones en su contra, un portavoz de Emily Moreno rechazó esas afirmaciones. Según indicó, existe abundante evidencia documentada que, a su juicio, demuestra un historial de conductas violentas y peligrosas por parte del congresista, y sostuvo que desacreditar a la presunta víctima no modifica esos antecedentes.

En caso de que Miller decida abandonar la contienda, el Partido Republicano de Ohio tendrá hasta el 10 de agosto para designar a un candidato que lo reemplace en la papeleta de las elecciones de este otoño.

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