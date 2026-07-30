Hija de Bernie Moreno denunció violencia doméstica y sacudió la contienda electoral en Ohio

Bernie Moreno ha mantenido silencio, pero su portavoz, citado por The New York Times, aseguró: “La máxima prioridad del senador es la seguridad y el bienestar de su hija y su nieta”. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El representante republicano por Ohio, Max Miller, fue acusado por su exesposa Emily Moreno, hija del senador de origen colombiano Bernie Moreno, de violencia doméstica contra ella y su hija de 2 años. Esto sacude al partido del presidente Donald Trump justo en el año de elecciones de medio término y desata un conflicto interno entre dos aliados del mandatario.

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Emily Moreno ha dicho que Miller le quemó el pecho y el estómago arrojándole agua caliente de una sartén, le apuntó con una pistola a la cabeza, la empujó contra una pared y la golpeó en la cabeza, además de que le fracturó la clavícula y le causó contusiones en el hombro, según información de The New York Times.

Los documentos judiciales citados por dicho medio apuntan a que, en un momento dado, la niña le dijo a su mamá: “Papá te va a matar”. Miller ha negado las acusaciones y, en paralelo, ha catalogado a su exesposa de enferma mental, mentirosa, acosadora y persona peligrosa, que ha puesto en riesgo su seguridad y la de su hija.

Fuentes que hablaron bajo anonimato aseguraron ante el periódico neoyorquino que les preocupa que Miller esté perjudicando sus posibilidades de reelección y las esperanzas de los republicanos de conservar el escaño, si se tiene en cuenta que, según encuestas internas realizadas por los demócratas, él aventaja por tan solo un punto porcentual a su rival. Sin embargo, Miller ha negado la idea de que su puesto esté en peligro.

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Él ha arremetido contra Moreno públicamente en reiteradas ocasiones. De hecho, hace poco en una entrevista con Spectrum News, comentó que ella, “lamentablemente, no está del todo bien”. Además, en el juicio mencionó que ella ha presentado “denuncias falsas reiteradas” ante los servicios de protección infantil, profesionales médicos, las fuerzas del orden y otras personas. Presentó, de hecho, una demanda por difamación contra ella.

Bernie Moreno ha mantenido silencio, pero su portavoz, citado por The New York Times, aseguró: “La máxima prioridad del senador es la seguridad y el bienestar de su hija y su nieta”. Añadió que, “si bien no ventilará estos asuntos en los medios de comunicación ni responderá a ataques públicos infundados, hará todo lo necesario para garantizar un resultado justo para su familia”.

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