Integrantes de la comunidad LGBT participan hoy en una manifestación afuera del parque de diversiones Six Flags, en la Ciudad de México (México). Foto: EFE

Cientos de personas asistieron al “besotón” convocado por la comunidad LGBT+ en Six Flags, un acto de protesta con el que se buscaba manifestar el disgusto por la discriminación que sufrió una pareja homosexual en el parque de diversiones de Ciudad de México luego de darse un beso.

El 29 de diciembre, un usuario de Twitter denunció que un directivo de Six Flags, que se identificó con el nombre de José, se acercó a una pareja homosexual que hacía fila para subirse a una de las atracciones del parque. El funcionario los apartó y les dijo que “no podían tener muestras de afecto en ese lugar porque era un ambiente familiar”.

Después un tal José que se presentó como “Director del parque” nos dijo que en general todas las muestras de afecto estaban prohibidas y que estaba en el reglamento, revisamos el reglamento con él y no aparece ese inciso. @SixFlagsMexico — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

El hombre identificado como José les manifestó que mientras “actuaran como amigos” todo estaría bien, pero besarse incurriría en una transgresión contra la libertad de los visitantes y deberían ser expulsados. Según explicó, la organización que maneja el parque tiene normas que prohíben ese tipo de conductas. A esto, la pareja contestó que las personas heterosexuales se demostraban su afecto y no tenían problema. El directivo sostuvo su posición.

Una vez este acto discriminatorio se divulgó en Twitter no pasó mucho tiempo para que la comunidad LGBT+ reaccionara. En redes sociales se comenzó a gestar la organización del “besatón” frente a las instalaciones del parque de diversiones para protestar contra la homofobia de los directivos.

El jueves a las 16:00 (hora México), la entrada de Six Flags fue bloqueada con una bandera arcoíris, símbolo de la comunidad LGBT+, y cientos de personas se acercaron a participar de la manifestación. Entre bailes y cantos, la protesta fue calificada de un “éxito” por los asistentes que, a través de besos y de manera pacífica, dejaron claro que la homofobia debe ser derrumbada.

Six Flags, entre tanto, contestó horas después del evento que la política sobre muestras de afecto “se aplicaba por igual a todos los visitantes, independientemente de su raza, religión, género u orientación sexual”. Sin embargo, ante las críticas de la población, el parque de diversiones determinó que era necesario eliminar la “política sobre comportamiento afectuoso”, según dijo en un comunicado. El parque de diversiones, no obstante, no se disculpó por las acciones de su directivo.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) anunció por su parte que abrió un expediente sobre el caso en el parque de diversiones para garantizar la reparación de las víctimas y la adopción de medidas para no la repetición. Esto, según informó el COPRED, significaría que Six Flags debería emitir una disculpa pública, adoptar cursos de sensibilización para su personal y revisar toda su normativa para que se ajuste a los principios y estándares legales de los derechos humanos.

México es uno de los países con más violencia por homofobia. Junto con Colombia y Honduras, en ese país se registran el 89 % de los ataques contra las personas de la comunidad LGBT+. Según la UNESCO, el 75 % del estudiantado mexicano que pertenece a la comunidad LGBT+ ha experimentado acoso verbal e insultos en la escuela.

