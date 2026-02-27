Bill Clinton insiste ante el Congreso que desconocía los crímenes de Epstein

Fotografía de archivo del 3 de junio de 2025 donde se observa al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton asistiendo a un evento en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - Octavio Guzmán

Este viernes 27 de febrero, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, está siendo interrogado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes debido a sus apariciones en los archivos del fallecido criminal sexual, Jeffrey Epstein.

Clinton afirmó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que su “breve relación con Jeffrey Epstein concluyó años antes de que sus delitos fueran conocidos públicamente”.

Esto se desprende de una copia impresa de su declaración de apertura, preparada y difundida en su cuenta de X. “No vi nada ni hice nada indebido”, aseguró Clinton. “No observé nada que me generara sospechas”.

Esta comparecencia privada en Chappaqua, Nueva York, representa la primera ocasión en la que un expresidente se ve forzado a rendir testimonio ante el Congreso.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

En sus declaraciones preliminares, el expresidente también afirmó que su esposa la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, quien testificó ante el Congreso un día antes sobre Jeffrey Epstein, nunca debió hacerlo.

“Antes de empezar, tengo que hablar de algo personal”, dice Bill Clinton en su declaración. “Ustedes obligaron a Hillary a entrar. Ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. No recuerda haberlo conocido siquiera. No viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades”.

Clinton también exhortó a los legisladores a que “todos y cada uno de ustedes le deben al pueblo estadounidense nada menos que la verdad y la precisión”.

Ante su relación con Epstein y su conocimiento de los crímenes, Clinton respondió que, de haber sabido de los delitos del millonario, los habría denunciado.

“Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor sospecha de lo que estaba haciendo, sino que yo mismo lo habría denunciado y habría encabezado el llamado a la justicia por sus crímenes, no a acuerdos indulgentes”, dijo Clinton en su declaración inicial preparada.

Bill y Hillary Clinton inicialmente se opusieron a las citaciones judiciales, que calificaron como una maniobra partidista de los republicanos. Finalmente cedieron, pero exigieron que los procedimientos fueran abiertos. Los republicanos se negaron.

“La búsqueda de la verdad y la justicia”, planeaba decir Clinton a los legisladores, es más importante que “el impulso partidista de anotar puntos y crear un espectáculo”.

Sin embargo, en su declaración afirmó estar dispuesto a colaborar: “La democracia requiere que cada persona cumpla su papel. Espero que, al estar hoy a su lado, podamos alejarnos un poco más del abismo y regresar a un país donde discrepemos civilizadamente”.

“Cumpliré con mi parte y espero que ustedes cumplan con la suya”, añadió.

El expresidente aparece en varias imágenes de los archivos de Epstein junto al pederasta y su cómplice, Ghislaine Maxwell. También figura en fotografías a bordo de su avión, junto a una piscina y en otros encuentros sociales.

