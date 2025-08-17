Bolivia va a las urnas a elegir un nuevo presidente con un posible giro a la derecha

Un jurado sostiene un tarjetón electoral en un centro de votación en La Paz (Bolivia). Foto: EFE - Luis Gandarillas

Los bolivianos, hartos de la crisis económica, votan este domingo con la derecha como favorita para poner fin a dos décadas de gobiernos de izquierda que inició Evo Morales.

Un país desabastecido de dólares y combustibles, y con una inflación interanual de casi el 25 %, la mayor en 17 años, va a las urnas dispuesto a castigar al Movimiento Al Socialismo (MAS), que ha gobernado desde 2006, primero con Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios.

Más de 7,9 millones de bolivianos están llamados a elegir entre ocho candidatos presidenciales y a renovar el Congreso de 166 miembros. La jornada inició a las 08H00 locales (12H00 GMT) y se extenderá hasta las 16H00 (20H00 GMT).

El millonario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (65) parten con holgada ventaja entre los ocho aspirantes. Prácticamente empatados en las encuestas, ambos disputarían una segunda vuelta el 19 de octubre, en un inédito duelo de derechas. El oficialista Eduardo del Castillo y el izquierdista y jefe del Senado, Andrónico Rodríguez, marchan rezagados.

El cambio parece inminente ante la difícil situación económica que la mayoría achaca al gobierno de Arce. Durante su administración, Bolivia, otrora rico productor de gas y con importantes recursos de litio por explotar, casi agotó sus reservas en dólares en los onerosos subsidios a los combustibles que llegan a los 11,3 millones de habitantes.

“La gente se ha cansado, yo veo mal (la situación): no hay gasolina, no hay diésel y tampoco gas” de uso doméstico, señaló a la AFP Saturnina Sahuira, una vendedora ambulante de 47 años, en La Paz.

Acompañada de sus cinco hijos, esta indígena aimara le fue fiel al MAS por años. Ahora retrata el desencanto incluso del sector más favorecido con sus políticas asistencialistas, pues votará por un cambio, sin revelar cuál.

Miguel Ángel Miranda, un estudiante de 21 años, cree que después de dos décadas la gente se dio cuenta de que el socialismo “no funcionó”. Según comentó, “va a costar un poco adaptarse a un nuevo modelo político”. Sin embargo, como él, muchos creen que es inevitable.

Las propuestas de la derecha que lidera en Bolivia

Doria Medina y Quiroga encarnan el deseo de ruptura. Sus propuestas confluyen: implantar una economía de mercado y desmontar el modelo que implantó el MAS. El primero promete un plan de choque de 100 días: “Vamos a recobrar la estabilidad económica y después hacer una serie de cambios profundos en Bolivia para salir del estatismo”, dijo a la AFP. El empresario hizo fortuna en la industria del cemento, el sector hotelero y en el de las comidas rápidas.

Su rival es un conocido de la política. Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los años 70 que luego fue elegido democráticamente, pero renunció al enfermar de cáncer.

Anticipa un remezón: “Vamos a cambiar todo, absolutamente todo. Son 20 años perdidos”. Ambos fracasaron en más de un intento en llegar a la Presidencia. También los junta su propósito de que Evo Morales rinda cuentas ante la justicia.

La sombra del expresidente

Morales, primer presidente indígena de Bolivia, que gobernó entre 2006 y 2019, intentó competir en esta elección por un cuarto mandato. Un fallo se lo impidió, al prohibir la reelección por más de una vez. Además, enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario, acusación que él niega.

El líder cocalero, de 65 años, que durante su gestión logró reducir la pobreza y triplicar el PIB con su plan de nacionalizaciones, se peleó a muerte con Arce, lo que dinamitó al MAS.

Atrincherado en un pequeño poblado del Trópico de Cochabamba, bajo la protección de sus más leales, trata de evadir su detención. Desde allí promueve el voto nulo, a falta de un candidato que apadrinar.

Todo está servido para un relevo en la política boliviana. La derecha “es como una nueva voz y también es lo único que tenemos a la mano para salir de esto. No tenemos otra opción”, resumió Jazmin Aruquipa, paceña de 21 años.

Los analistas también vaticinan el golpe de timón. “No creo que la gente esté conscientemente diciendo que quiere un cambio ideológico”, sino “que quiere estabilidad”, corroboró Daniela Osorio Michel, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales.

