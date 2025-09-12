Bolsonaro, el amigo de Trump y el nostálgico de la dictadura que fue declarado culpable en Brasil

Las diatribas de Bolsonaro contra la corrupción, la violencia, la crisis económica y la izquierda “podrida” sedujeron a buena parte de la población brasileña. Foto: EFE - Andre Borges

A lo largo de su carrera, declaró su nostalgia por la dictadura en Brasil. Como jefe de Estado, desafió las instituciones. El ultraderechista Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por golpismo. Ni siquiera el apoyo declarado del presidente estadounidense, Donald Trump, pudo revertir su suerte.

Ya en prisión domiciliaria, aquejado de problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018, el líder de la derecha brasileña, de 70 años, enfrenta su peor momento.

Sin embargo, el “Mito”, como aún lo apodan sus seguidores, ha prometido resistir hasta el final e incluso presentarse a las presidenciales de 2026, pese a estar inhabilitado. “¡Vamos a continuar la lucha!”, prometió en las últimas manifestaciones que protagonizó en Río de Janeiro, São Paulo o Brasilia, arropado por miles de personas.

El clan familiar de Bolsonaro

Él accedió al poder en 2019 con el sello de “outsider”, aunque llevaba casi tres décadas en la política. Nacido el 21 de marzo de 1955 en el interior del estado de São Paulo, en una familia de origen italiano, tuvo cinco hijos con tres mujeres. Junto a su actual esposa Michelle, 27 años menor que él, y sus tres hijos mayores forma hoy un clan político muy activo.

Tanto ella, una fiel evangélica, como Flávio, su hijo senador, suenan como sucesores al frente del campo conservador. Su hijo Eduardo, diputado, reside actualmente en Estados Unidos, donde lleva una fructuosa campaña ante el gobierno de Trump para defender a su padre.

Aun así, las relaciones lucen tensas. Cuando Bolsonaro llamó a su hijo “inmaduro” por atacar a un gobernador conservador, Eduardo explotó: “Vete a la mierda, ingrato”, según mensajes filtrados por la Policía durante el juicio.

El error fue “no matar”: Bolsonaro sobre la dictadura militar en Brasil

El exmandatario nunca renegó de los años de plomo de la dictadura militar (1964-1985), cuyo “error fue torturar y no matar” a los disidentes, según dijo antes de llegar a la Presidencia.

Después de una carrera militar marcada por episodios de insubordinación, Bolsonaro fue electo diputado desde 1991. Su discurso llano y directo se mantuvo siempre beligerante y causó polémicas por comentarios misóginos, racistas y homofóbicos. En 2014 le dijo a una diputada que era “demasiado fea” para ser “violada”.

El discurso populista de Bolsonaro

Poco visible en el Congreso, salió de las sombras tras la destitución en 2016 de la expresidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula. Sus diatribas contra la corrupción, la violencia, la crisis económica y la izquierda “podrida” sedujeron a buena parte de la población.

Este populista, que en público suele vestir pantalones cortos y la camiseta de la selección brasileña, se aseguró el apoyo de poderosos sectores del agronegocio y los evangélicos. En la campaña presidencial de 2018 sufrió una puñalada durante un acto partidario. El incidente disparó su popularidad.

“My friend” Bolsonaro, según Trump

Su mandato estuvo marcado por crisis, a pesar de un balance económico más bien positivo. Calificó de “gripecita” al virus del covid, que causó cerca de 700.000 muertes en Brasil, e ironizó sobre las vacunas, que, según él, podían “transformar en cocodrilo” a las personas.

Negacionista climático, dejó expandir la deforestación en la Amazonía. No dudó en insultar a líderes extranjeros y aisló a Brasil en el escenario internacional. Nunca admitió su derrota frente a Lula en las elecciones de 2022.

Comparado durante su mandato con Donald Trump por su corte ideológico y su estilo agresivo, el republicano se convirtió en su aliado de mayor peso en la recta final. Trump impuso aranceles de hasta 50 % a las importaciones brasileñas en represalia a la “caza de brujas” contra quien, asegura, es un “gran amigo” y un “gran caballero”.

