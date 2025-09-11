No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bolsonaro es condenado a 27 años de cárcel por intento de golpismo en Brasil

La pena la propuso el juez Alexandre de Moraes, líder del proceso judicial contra el expresidente brasileño.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025 - 10:34 p. m.
La primera sala del Tribunal Supremo ha decidido, por cuatro votos a uno, que Bolsonaro perpetró cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y liderar una organización criminal.
Foto: EFE - Andre Borges
El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil. La sentencia, que se pensaba que se iba a conocer el viernes, se adelantó luego de que el Supremo alcanzara la mayoría de votos para declararlo culpable. El que propuso esa pena fue Alexandre de Moraes, líder del proceso judicial contra él.

Los jueces decidieron que el expresidente cumplirá 24 años y nueve meses de cárcel y el resto de su condena en prisión preventiva. La pena inicial será de régimen cerrado, según informó la prensa local.

La primera sala del Supremo de Brasil decidió, por cuatro votos a uno, que Bolsonaro perpetró cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y liderar una organización criminal. El exmandatario también fue condenado por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido.

La condena se dio a conocer en medio de presiones de sus aliados para una amnistía en el Congreso y entre un ambiente de polarización política con implicaciones para las elecciones presidenciales del próximo año.

Antes de proponer la sentencia, Moraes afirmó que el Tribunal Supremo sentó un precedente para que los jueces brasileños “tengan la valentía de aplicar la ley y no se dobleguen ante sanciones nacionales o extranjeras”, teniendo en cuenta que el presidente estadounidense, Donald Trump, recriminó el juicio contra Bolsonaro y que el mismo togado fue sancionado por la administración republicana.

De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo y afirmó que Washington “responderá en consecuencia a esta caza de brujas”. A través de una publicación en la red social X, agregó: “La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”. Trump, por su parte, comentó en un intercambio de prensa: “Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”.

Por Redacción Mundo

Julian Penagos Castro(21623)Hace 5 minutos
EL URIBE BRASILERO LE COGIO 15 AÑOS AL DE ACA PERO ESTE YA LO ALCANZA CON LOS OTROS PROCESOS QUE VIENEN
Gilberto R.M.(54899)Hace 8 minutos
contenido deshabilitado – ¿Por qué? Señores dueños de EL TIEMPO ¿ Dónde han arrojado la ética del periodismo? ¿Porqué BLOQUEAN los comentarios que solo llevan impresos la verdad de lo que acontece aquí o fuera del país ? ¿Sólo porque tocan los intereses de la Oligarquía Criolla y la Derecha internacinoal ? "Bolsonaro declarado CRIMINAL por la justicia del Brasil a pagar VEINTISIETE años de cárcel: Aquí en Colombia, Älvaro Uribe CARCAJEÁNDOSE de la justicia, con miles de ASESINATOS a costas
