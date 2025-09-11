Bolsonaro es condenado a 27 años de cárcel por intento de golpismo en Brasil

La primera sala del Tribunal Supremo ha decidido, por cuatro votos a uno, que Bolsonaro perpetró cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y liderar una organización criminal. Foto: EFE - Andre Borges

El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil. La sentencia, que se pensaba que se iba a conocer el viernes, se adelantó luego de que el Supremo alcanzara la mayoría de votos para declararlo culpable. El que propuso esa pena fue Alexandre de Moraes, líder del proceso judicial contra él.

Los jueces decidieron que el expresidente cumplirá 24 años y nueve meses de cárcel y el resto de su condena en prisión preventiva. La pena inicial será de régimen cerrado, según informó la prensa local.

La primera sala del Supremo de Brasil decidió, por cuatro votos a uno, que Bolsonaro perpetró cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y liderar una organización criminal. El exmandatario también fue condenado por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido.

La condena se dio a conocer en medio de presiones de sus aliados para una amnistía en el Congreso y entre un ambiente de polarización política con implicaciones para las elecciones presidenciales del próximo año.

Antes de proponer la sentencia, Moraes afirmó que el Tribunal Supremo sentó un precedente para que los jueces brasileños “tengan la valentía de aplicar la ley y no se dobleguen ante sanciones nacionales o extranjeras”, teniendo en cuenta que el presidente estadounidense, Donald Trump, recriminó el juicio contra Bolsonaro y que el mismo togado fue sancionado por la administración republicana.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo y afirmó que Washington “responderá en consecuencia a esta caza de brujas”. A través de una publicación en la red social X, agregó: “La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”. Trump, por su parte, comentó en un intercambio de prensa: “Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”.

