Bolsonaro llegó a Miami. No es el primer exiliado latinoamericano que llega ahí

Bolsonaro perdió la elección del domingo ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y las autoridades brasileñas le pidieron entregar sus pasaportes como parte de una investigación por lavado de dinero. El martes por la noche cruzó a Argentina por tierra con su esposa y sus dos hijas; luego tomó un avión privado a Ecuador y…

Cuando Flávio Bolsonaro llegó a Miami el miércoles, procedente de Brasil, se unió a una larga lista de políticos latinoamericanos que han huido a la ciudad para escapar del arresto o el enjuiciamiento en sus países.

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Bolsonaro perdió la elección del domingo ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y las autoridades brasileñas le pidieron entregar sus pasaportes como parte de una investigación por lavado de dinero. El martes por la noche cruzó a Argentina por tierra con su esposa y sus dos hijas; luego tomó un avión privado a Ecuador y continuó hacia Miami.

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Desde allí, emitió un comunicado en el que afirmaba que la elección había sido fraudulenta y se declaró el “presidente electo legítimo” de Brasil.

Líderes políticos exiliados de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países han encontrado simpatizantes en el área de Miami, la cual alberga a grandes comunidades de migrantes latinos y está conectada con las principales ciudades del Caribe, Centroamérica y Sudamérica mediante decenas de vuelos directos diarios.

“Miami es el centro neurálgico”, dijo Guilherme Casarões, profesor asociado de ciencia política en la Universidad Internacional de Florida en Miami.

Señaló que la afluencia de cubanos anticastristas a partir de la década de 1960, y en especial desde la década de 1980, fomentó un fuerte sentimiento anticomunista en la ciudad y un giro a la derecha en general. Muchos de los que han sido exiliados o han buscado refugio en Miami, incluido Bolsonaro, provienen del lado derecho del espectro político.

Bolsonaro también cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, quien mantiene una presencia constante en el sur de Florida. Mar-a-Lago, el club privado y residencia del presidente en Palm Beach, “es la capital informal del país”, dijo Casarões.

Es posible que muchos exiliados latinoamericanos también la consideren cómoda.

“Miami es un punto de encuentro, con vuelos directos a casi todas las capitales latinoamericanas, un idioma y una vida cotidiana que se sienten familiares, y abogados, bancos y medios de comunicación que ya tienen experiencia en recibir a personas de la región”, dijo Luisa Turbino Torres, una profesora asistente de ciencia política en la Universidad Atlántica de Florida en Boca Ratón, que estudia la política y los movimientos sociales de Brasil. “Esto hace que se sienta menos como un exilio y más como una extensión de casa”.

Estos algunos de los exiliados políticos destacados que han hecho del área de Miami su hogar:

Juan Guaidó

Venezuela

El sur de Florida tiene la población de venezolanos más grande de Estados Unidos. Miles de ellos se reunieron en Miami a principios de 2020 para participar en un mitin encabezado por Juan Guaidó, el exlíder de la oposición que se declaró presidente interino en 2019 tras liderar protestas contra el gobierno autoritario de Nicolás Maduro.

Guaidó terminó en Miami en 2023, luego de que dijo que funcionarios estadounidenses y colombianos lo subieron a un avión tras su llegada a Bogotá para asistir a conversaciones sobre el futuro de Venezuela. Más adelante ese año, las autoridades de Venezuela dijeron que emitirían una orden de arresto en su contra por acusaciones de malversar fondos públicos.

En Miami, ha seguido hablando sobre la situación política en Venezuela. En enero dijo a CBS News que la captura de Maduro por parte de Estados Unidos era “justicia” para los venezolanos. “Este es un régimen criminal”, dijo, y pidió que fuera desmantelado. También expresó su deseo de regresar a Venezuela, de ser posible.

José Daniel Ferrer

Cuba

José Daniel Ferrer, líder de un destacado grupo disidente en Cuba, llegó a Miami el año pasado después de ser liberado de prisión a petición del gobierno de Estados Unidos. Se unió a cientos de miles de cubanos que han huido a Miami en las décadas transcurridas desde que Fidel Castro tomó el poder en 1959 en la revolución comunista.

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La partida de Ferrer asestó un golpe a la oposición en Cuba, ya que él era uno de los pocos líderes que quedaban que no estaba en el exilio. Según dijo el gobierno de Estados Unidos en ese momento, había pedido salir de Cuba debido a las duras condiciones en prisión y a las amenazas contra su familia. (Cuba ha negado que tenga presos políticos).

Fue recibido en Miami por el secretario de Estado Marco Rubio, quien es originario de la ciudad e hijo de migrantes cubanos.

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Ricardo A. Martinelli

Panamá

Ricardo A. Martinelli, quien fue presidente de Panamá de 2009 a 2014, abandonó su país en 2015, días antes de que la Corte Suprema de la nación pudiera emitir una orden de arresto en su contra por cargos de corrupción y por espiar ilegalmente a rivales políticos. Negó las acusaciones y solicitó asilo político en Estados Unidos.

En 2017, se encontraba viviendo en Coral Gables, un suburbio de Miami, cuando el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos lo detuvo a petición del gobierno panameño. Al año siguiente fue extraditado a Panamá. Un tribunal en la ciudad de Panamá lo declaró no culpable de espionaje político en 2019 y ordenó su liberación.

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Fue condenado a 10 años de prisión por malversación de fondos en 2024, pero se le otorgó paso a Colombia al cabo de un año.

Félix Maradiaga

Nicaragua

Félix Maradiaga se postulaba para la presidencia de Nicaragua en 2021 cuando fue arrestado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien ha controlado el país por casi 20 años. Maradiaga fue liberado abruptamente en 2023, y se dirigió al área de Miami. A él y a aproximadamente otros 200 presos políticos se les despojó de su ciudadanía nicaragüense después de su liberación.

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Desde Miami, Maradiaga ha liderado un partido de oposición, Ruta del Cambio, que incluye a exiliados pero que también opera en secreto en Nicaragua.

Maradiaga forma parte de una gran población de nicaragüenses que viven en Sweetwater, una ciudad cerca de Miami. Muchos de los presos políticos que fueron liberados hacia Estados Unidos eligieron establecerse en el sur de Florida.

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