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Bolsonaro llegó a Miami. No es el primer exiliado latinoamericano que llega ahí

La mayoría hispana de la ciudad, el alcance de sus medios de comunicación y sus conexiones aéreas con América Latina la han convertido en una base ideal para los políticos que huyen de sus países de origen.

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Francesca Regalado y Victor Mather | The New York Times
Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026.
Flávio Bolsonaro desciende de un avión tras aterrizar en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026.
Foto: AFP - RICARDO ARDUENGO

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Cuando Flávio Bolsonaro llegó a Miami el miércoles, procedente de Brasil, se unió a una larga lista de políticos latinoamericanos que han huido a la ciudad para escapar del arresto o el enjuiciamiento en sus países.

Bolsonaro perdió la elección del domingo ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y las autoridades brasileñas le pidieron entregar sus pasaportes como parte de una investigación por lavado de dinero. El martes por la noche cruzó a Argentina por tierra con su esposa y sus dos hijas; luego tomó un avión privado a Ecuador y…

Por Francesca Regalado y Victor Mather | The New York Times

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Comentarios
  • Monadrines(28112)Hace 13 minutos
    ¿Exiliado? No, no, no. ¿Acaso insultan nuestra inteligencia?
  • El que tiene ojos ve(7167)Hace 51 minutos
    Bolsonaro no es un refugiado, es un fugitivo. La diferencia es muy importante.
  • Edgar(22146)Hace 1 hora
    Exiliado o rata huyendo como barco en incendio? Ahora los hampones y prófugos de la justicia se exilian?El nuevo refugio de hampones liderado por trump. Como EE.UU ha caído tan bajo?
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