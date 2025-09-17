Bolsonaro, recién condenado en Brasil, fue diagnosticado con cáncer de piel

La Primera Sala de la Corte Suprema sentenció a Jair Bolsonaro y a siete de sus exministros y antiguos jefes militares a condenas de entre 16 y 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022. Foto: EFE - Andre Borges

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, sufre un cáncer de piel “precoz”, pero aun así fue dado de alta este miércoles del hospital en el que había sido internado la víspera, y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

El líder de la ultraderecha, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por golpismo, fue ingresado de urgencia el martes. De acuerdo a los médicos, le fueron retiradas ocho lesiones en la piel.

Según dijo ante unos periodistas Claudio Birolini, uno de sus doctores, dos de esas lesiones “dieron positivo para un tipo de carcinoma de células escamosas”, un cáncer en “estado precoz” y que no requiere, de momento, ningún tratamiento específico. Sin embargo, sí lo obliga a “evaluaciones periódicas” para vigilar su desarrollo.

Birolini explicó que “no se trata del cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más agresivos”, y será evaluado gradualmente por los médicos en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, donde está en prisión domiciliaria desde el mes pasado por haber incumplido diversas resoluciones judiciales.

El médico precisó que el expresidente, de 70 años y quien fue hospitalizado con un cuadro de “anemia persistente y alteración de la función renal”, se ha recuperado de esos problemas, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja.

La semana pasada, la Primera Sala de la Corte Suprema sentenció a Bolsonaro y a siete de sus exministros y antiguos jefes militares a condenas de entre 16 y 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro sufre serios problemas de salud desde 2018, cuando en plena campaña electoral fue apuñalado en medio de un mitin. Sin embargo, el médico aclaró que ni el cáncer ni los problemas que presentó esta semana tienen relación alguna con ese episodio, el cual lo ha llevado en varias ocasiones al quirófano por graves problemas intestinales.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com