Bolsonaro y Lula llegan empatados a las elecciones y se alistan para un debate decisivo

Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán este domingo en las urnas para definir quién de los dos será el nuevo mandatario de Brasil. A esta segunda vuelta llegan empatados, según los más recientes datos revelados por Datafolha. Así las cosas, ambos cuentan con el 50 % de los votos válidos: el senador con el 50,47 % frente al 49,53 % del líder de los trabajadores. Estos datos son resultado del sondeo realizado esta semana, entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre.

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Un detalle que salió a relucir a partir de la reciente encuesta es que será fundamental que Lula atraiga a aquellas personas que no votaron en la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, pues el 51 % de quienes sí lo hicieron afirmó que votaría por Bolsonaro y el 49 % por el presidente. Una dificultad mayor para el izquierdista es que su intención de voto es mayor entre quienes afirman vivir lejos del colegio electoral o en otra ciudad.

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Si se considera el total de los votos, es decir, sufragios en blanco, nulos e indecisos, Bolsonaro obtuvo el 47 % y el mandatario el 46 %, alcanzando un empate técnico. El 5 % indicó que votaría en blanco o nulo, y los indecisos representaron el 2 %. Según lo informó el medio local Folha, hace una semana el resultado fue de 47 % a 45 % a favor del hijo del expresidente, condenado por intento de golpismo. Lula, entonces, ganó un punto.

Brasil vivió una última semana intensa: se aprobó la reducción de la semana laboral de 44 a 40 horas, que fue una promesa de Lula. Luego, ambos candidatos participaron en un debate que se caracterizó más por los insultos que por las propuestas. Se refirieron entre ambos como "payaso", "corrupto", "malandro" y "mentiroso". La prensa local informó que la grosería y la tensión que marcaron el evento dejaron sin nada al votante indeciso. Reinaron la agresividad y la falta de propuestas claras.

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Desde la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, la izquierda salió a las calles y buscó contrarrestar el dominio de la derecha en las redes sociales, movilizando los 8,8 millones de seguidores del "Ejército de Lula", un canal de WhatsApp. El mandatario, de casi 81 años, busca la "virada", como llaman los brasileños a una remontada en el fútbol. Entretanto, como se lee en la agencia AFP, su contrincante teje alianzas y se dice confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora que recorre América Latina.

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