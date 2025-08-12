Boric, presidente chileno, se hizo un test luego de acusaciones de consumo de drogas

Gabriel Boric se hizo un test en respuesta a los señalamientos de la oposición, en medio del debate legislativo sobre pruebas antidrogas. Foto: EFE - ELVIS GONZÁLEZ

En un contexto de creciente presión política en el Congreso chileno por aprobar un proyecto que obligue a funcionarios públicos a someterse a pruebas periódicas para detectar consumo de sustancias psicoactivas (el cual se vota este martes en la Cámara de Diputados y Diputadas), el presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió poner en transparencia los resultados de un examen al que se sometió voluntariamente el pasado junio.

El mandatario recalcó que “la desinformación es un peligro para la democracia”, haciendo alusión a las declaraciones que dan los miembros de la oposición sobre él y su gobierno, quienes lo acusan de consumir drogas.

Gabriel Boric publicó resultados negativos de pruebas antidrogas para transparentar su imagen.

El Congreso chileno debate un proyecto que exige exámenes anuales de drogas a funcionarios públicos.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, denunció campañas de desinformación contra Boric en el contexto electoral.

¿Cuál fue el resultado?

El mandatario chileno difundió a través de la red social X un documento correspondiente a un análisis realizado el 16 de junio en el Laboratorio de Análisis de Drogas de Estados Unidos (USDTL), ubicado en Santiago de Chile. En dicho informe se detalla que Boric entregó muestras de cabello y orina para detectar la presencia de anfetaminas, canabinoides, cocaína, opiáceos y fenciclidina.

Según el documento oficial del USDTL, los resultados fueron negativos. Es decir, no se encontró ninguna sustancia psicoactiva en el organismo del presidente Boric.

Señalamientos del gobierno de Boric contra la oposición

El mandatario enfatizó en su mensaje que esta transparencia responde las acciones de la desinformativas de la oposición. De hecho, dijo que “tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”.

Además, Boric agregó que “es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos los ciudadanos cuidarla. El Congreso debería tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile”.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el tema en la vocería oficial del lunes, haciendo una clara distinción entre la discusión legislativa legítima y las campañas de desinformación dirigidas contra el presidente.

“Yo separaría este debate en dos aspectos. Uno, lo legítimo que puede ser la discusión legislativa para elevar estándares al respecto y la transparencia respecto a este tipo de test y otra cosa muy distinta es quienes han pretendido desinformar e instalar una campaña en contra del presidente de la República, no solo para denostar su imagen, sino que instalar una sospecha”, afirmó.

Vallejo alertó, haciendo alusión a los individuos que desinforman, que “son personas que no les interesa la transparencia y el estándar. Les interesa dañar a través de la mentira, del engaño y la sospecha, y si uno puede fijarse en el debate en contextos electorales, tenemos dos grandes campañas sucias: una en la que se ha liderado contra la candidata Matthei para instalar que podría tener Alzheimer a través de la desinformación directa o simplemente la sospecha o incluso la parodia, y, por otro lado, contra el presidente pretendiendo relacionarlo con un supuesto consumo”.

Reacción de la oposición sobre el test de drogas del presidente chileno

Los diputados de la Bancada Republicana reaccionaron ante las afirmaciones de Boric y su test. Cristián Araya, jefe de la Bancada, fue la voz que resaltó y quien sostuvo que “el presidente Gabriel Boric se demoró tres años, seis meses y veintiséis días en poder estar en condiciones para realizarse este test. Mil doscientos setenta y seis días pasaron desde que asumió, o en realidad, desde que fue electo presidente de la República para que concurriera a hacerse el examen de droga. Claramente, es una señal muy negativa”

