Las 5 claves para entender los incendios en España

España vive un verano marcado por incendios forestales de gran magnitud. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, desde el inicio de la temporada estival se han registrado cerca de veinte grandes incendios que han afectado más de 500 hectáreas. Las llamas han consumido zonas que abarcan desde Galicia hasta El Bierzo, así como Castilla y León y Navarra, obligando a evacuar a miles de personas en cuestión de horas.

Varios expertos, en declaraciones a la plataforma Science Media Center España (SMC), señalan que los incendios de este año responden a una combinación de factores que no son casuales, sino que se han gestado durante un tiempo. Por ello, además de las intervenciones de emergencia, es necesario implementar medidas estructurales para evitar que estos episodios se repitan.

Estas son cinco claves para entender por qué se producen los incendios.

¿Qué hay detrás de los incendios?

Según Ricard Miralles, doctor cum laude por la Universitat de Barcelona en Geografía Física (Meteorología y Climatología) y Medio Ambiente, quien habló con el medio La Vanguardia en España, más del 90 % de los incendios tienen origen humano y el resto se debe a causas naturales, como la caída de rayos.

Las investigaciones indican que gran parte de estos nacen por prácticas agrícolas imprudentes, como la quema incontrolada de rastrojos o el uso de maquinaria cerca del monte en días de alto riesgo. También influyen errores y descuidos cotidianos (desde colillas mal apagadas hasta fogatas improvisadas sin medidas de seguridad). Además, los pirómanos provocan de forma intencional el 8 % de los incendios registrados en el país.

El Fondo Mundial para la Naturaleza explicó que en España “un 55 % de los incendios es provocado y un 23 % es debido a negligencias y accidentes, pero un 12 % del total se origina por causas desconocidas”. Además, añadió que “entre 2014 y 2023 la media de la superficie quemada se redujo en un 13 % respecto a la década anterior. De hecho, la cantidad de grandes incendios forestales (aquellos en los que arden 500 hectáreas o más) no ha parado de crecer, incrementándose un 25 % respecto a la década anterior”.

Crecimiento verde y sequía: la mezcla que aviva los incendios

En Madrid, la intensidad de muchos incendios no solo depende de su origen, sino también de factores climáticos y meteorológicos. Una primavera inusualmente húmeda favoreció el crecimiento abundante de vegetación en los espacios naturales. Luego, un verano con escasas lluvias y altas temperaturas secó esa masa verde, convirtiéndola en un combustible altamente inflamable.

Según Cristina Santín Nuño, científica titular del CSIC y jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, citada por El Periódico, esta combinación crea un verdadero “cóctel molotov” que necesita apenas una chispa para desatar un gran incendio.

La ola de calor en España

En el país, las temperaturas se han mantenido muy por encima de la media y ya se han registrado varias olas de calor. Millares le dijo a La Vanguardia que “siempre ha habido muchísimos incendios en el clima mediterráneo localizados en julio y agosto”. Añadió que “lo cierto es que hay veranos con ola de calor y otros que no”.

Según explicó Cristina Montiel Molina, catedrática de Análisis Geográfico Regional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), citada por El Periódico, las altas temperaturas generan la llamada sequía térmica o flash drought, que concentra el calor en el suelo y la vegetación, eliminando su humedad y volviéndolos más inflamables. Si a esto se suman fuertes rachas de viento y tormentas secas, “completan un escenario meteorológico en el que hay más riesgo de que se desencadenen grandes incendios simultáneos”.

Bosques y campos que facilitan la propagación del fuego

Expertos señalan que la evolución de los incendios está ligada a la configuración actual de los bosques y zonas rurales. En España, el mosaico agrícola y forestal tradicional ha dado paso, en las últimas décadas, a paisajes más continuos e inflamables, con mayor carga de combustible y menos barreras naturales contra el fuego. “El paisaje agroforestal actual es fruto de políticas de los últimos 50 o 60 años y no puede revertirse de un día para otro”, afirmó Adrián Regos Sanz, investigador posdoctoral Ramón y Cajal en la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), quien habló con El Periódico y añadió que “en el contexto climático actual solo queda planificar la prevención para optimizar los recursos disponibles”.

Éxodo rural y pérdida de prácticas tradicionales

La despoblación rural y el abandono de prácticas como el pastoreo, la recogida de leña o el aprovechamiento agrícola han favorecido paisajes con más vegetación continua y combustible, lo que incrementa el riesgo de incendios intensos y rápidos. “La despoblación y el abandono de los aprovechamientos y prácticas tradicionales del monte ha dado lugar a paisajes más propensos a grandes incendios forestales”, señala Víctor Fernández-García, investigador en la Universidad de Lausana especializado en ecologismo y pirogeografía.

