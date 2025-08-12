Un plan secreto del Pentágono busca crear nuevas tropas antidisturbios en EE. UU.

El plan del Pentágono contempla mantener a 600 soldados en alerta constante, listos para ser desplegados en caso de protestas. Foto: AFP - APU GOMES

El Pentágono, la sede principal del Departamento de Defensa de Estados Unidos, considera establecer una “Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Domésticos”, la cual estaría compuesta por tropas de la Guardia Nacional, según documentos revisados por el medio The Washington Post.

🔑Trump y el plan del Pentágono (claves por si tiene afán)

El Pentágono planea una fuerza rápida de 600 tropas para controlar disturbios civiles.

El programa costaría cientos de millones de dólares y contempla misiones de hasta 90 días.

La medida llega en un contexto preocupante para las libertades civiles: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tropas en protestas en Los Ángeles y ahora hizo lo mismo para controlar la crisis de seguridad en Washington D. C., que él considera catastrófica, aunque los números no lo respaldan.

Un plan con despliegue inmediato

El plan contempla mantener a 600 soldados en alerta constante, listos para ser desplegados en caso de protestas, en un plazo máximo de una hora. La estrategia prevé dividirlos en dos grupos de 300 efectivos, ubicados en bases militares de Alabama y Arizona, con control sobre las zonas situadas al este y al oeste del río Misisipi.

La medida estipula que los primeros 100 soldados puedan movilizarse en una hora y el resto en un plazo de entre dos y doce horas, o todos de inmediato si se declara la alerta máxima. Las misiones durarían 90 días para “evitar agotamiento”, aunque documentos internos advierten que “las activaciones con poca antelación” podrían “afectar el voluntariado” y dificultar la retención de personal, impactando también en las familias y empleadores civiles.

Legalidad y costos de la medida

La propuesta, que no se había divulgado antes, se apoya en una sección del código de los Estados Unidos que permite al presidente eludir las restricciones al uso de las fuerzas armadas dentro del país, lo que representa otra posible ampliación de su disposición a emplearlas en territorio nacional, según afirma The Washington Post.

En términos de costos, los archivos indican que la iniciativa podría alcanzar cientos de millones de dólares si se requieren aeronaves y tripulaciones militares las 24 horas del día. Esta revelación recuerda que la administración de Trump redujo grandes sumas en áreas como salud y educación, mientras aumentaba su gasto en defensa en más de US$ 1 billón.

La investigación de The Washington Post asegura que, según el presupuesto tradicional del Pentágono, la fecha más temprana en la que podría crearse este programa sería el año fiscal 2027.

Silencio oficial ante la propuesta

El medio destacó que la Oficina de la Guardia Nacional ignoró la solicitud de comentarios sobre el documento, y añadió que aún se desconoce si la propuesta ya fue compartida con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Por otra parte, el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, afirmó que “el Departamento de Defensa es una organización de planificación que revisa periódicamente cómo respondería a diversas contingencias en todo el mundo”. Además, añadió: “No analizaremos estos planes a través de documentos filtrados, ya sean previos a la decisión o de otro tipo”.

Antecedentes del plan

La aplicación de la medida implicaría trasladar tropas de un estado a otro, táctica que se probó en 2020, cuando la Guardia Nacional puso en alerta a 600 soldados en Arizona y Alabama, mientras el país se preparaba para responder a disturbios tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía.

En ese entonces, casi al final de su primer mandato, Trump quiso usar tropas de combate del ejército regular, siempre listas para misiones de guerra, pero el secretario de Defensa, Mark Esper, y otros funcionarios del Pentágono lo instaron a recurrir a la Guardia Nacional, usada para responder a disturbios civiles dentro del país.

Acciones recientes de Trump

El lunes, Trump autorizó la movilización de 800 soldados de la Guardia Nacional de Washington D. C. para, según él, fortalecer la actividad policial en la capital, encargada de combatir la delincuencia.

Otro caso que se alinea fue en junio de este año, cuando Trump envió a más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y marines en servicio activo a Los Ángeles, pese a la oposición del gobernador de California y otros demócratas, amparado en una autorización poco usada que permite emplear las fuerzas armadas para sofocar insurrecciones. Según su administración, la medida buscaba proteger al personal y bienes federales durante las protestas contra sus políticas migratorias.

