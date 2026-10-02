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Brasil, bajo el yugo de las deudas aplastantes y las apuestas en línea

Apenas unos días antes de las elecciones del domingo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió las apuestas en línea. Pero una deuda que ha alcanzado niveles récord está trastornando la vida de millones de personas.

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Adam B. Ellick y Dado Galdieri | The New York Times
Un local que ofrece préstamos personales en Niterói, Brasil. Brasil se enfrenta a un endeudamiento generalizado de los hogares, impulsado por una combinación de crédito fácil, la rápida expansión de las apuestas en línea, tanto legales como ilegales, y los pagos digitales instantáneos que han hecho que pedir préstamos, apostar y gastar sea más rápido y sencillo. Dado Galdieri para The New York Times
Un local que ofrece préstamos personales en Niterói, Brasil. Brasil se enfrenta a un endeudamiento generalizado de los hogares, impulsado por una combinación de crédito fácil, la rápida expansión de las apuestas en línea, tanto legales como ilegales, y los pagos digitales instantáneos que han hecho que pedir préstamos, apostar y gastar sea más rápido y sencillo. / Dado Galdieri para The New York Times

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Durante meses, la contienda presidencial de Brasil se ha visto dominada por las preocupaciones sobre la injerencia de Estados Unidos, un escándalo que involucra al Supremo Tribunal Federal y las repercusiones políticas de una investigación de corrupción bancaria por miles de millones de dólares.

Pero para muchos brasileños, el tema más apremiante mientras se preparan para votar este domingo es una crisis mucho más cercana a sus vidas: las abrumadoras deudas personales.

Más del 80 por ciento de las familias brasileñas están endeudadas, un máximo…

Por Adam B. Ellick y Dado Galdieri | The New York Times

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Comentarios
  • Yimmy(68264)Hace 28 minutos
    Y para allá van los colombianos , esas apuestas en línea están creciendo día a dia!
  • Felipe(dw15k)Hace 41 minutos
    La libre empresa. Esa es la idea de la libertad de Milei y sus secuaces. Si la gente se endeuda y pierde su capacidad adquisitiva, si dejan de comer, si quedan atrapados en deudas impagables, incluso si se suicidan, eso no es problema de la libertad de empresa, el valor más alto de las democracias modernas
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