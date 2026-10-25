Brasil en vivo: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro ya emitieron su voto

Dos sondeos publicados por los institutos Datafolha y Quaest el sábado, día en que ambos candidatos se despidieron de la campaña con…

La derecha busca consagrar la victoria que el heredero político del encarcelado líder del Partido Liberal obtuvo en la primera vuelta: 47 % contra 45 % de los votos que obtuvo Lula.

Casi 160 millones de brasileños fueron convocados este domingo a las urnas para votar en segunda vuelta entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

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Dos sondeos publicados por los institutos Datafolha y Quaest el sábado, día en que ambos candidatos se despidieron de la campaña con un baño de masas, mostraron que Bolsonaro tiene 51 % de la intención de voto frente a 49 % para Lula.

🔴 A continuación, le contamos el minuto a minuto de una jornada que también marcará el curso político de América Latina.

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El presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva emitió su voto este domingo y dijo que los brasileños deben elegir este domingo entre su gobierno que defiende la bandera nacional y el senador Flávio Bolsonaro, que quiere dirigir el país con la de Estados Unidos.

La derecha "quiere gobernar con la bandera estadounidense", declaró el izquierdista tras votar este domingo en el estado de Sao Paulo. Pero los brasileños escogerán un país donde los colores nacionales "sean respetados", aseguró el mandatario, de 80 años.

El senador conservador Flávio Bolsonaro dijo este domingo que llegó la hora "del cambio de verdad" en Brasil tras votar en el balotaje que lo enfrenta al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró", dijo el candidato fuera de su centro electoral en Rio de Janeiro, cubriéndose de la lluvia con un paraguas.

Los puestos de votación en Brasil abrieron a las 8 a. m. (6 de la mañana hora de Colombia) y permanecerán abiertos hasta las 5 p. m. Se espera que los primeros resultados se conozcan una hora tras el cierre.

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