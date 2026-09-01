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Brasil vota bajo presión de EE. UU. y una creciente disputa entre Lula y Bolsonaro

Entre acusaciones de injerencia de EE. UU., una reñida disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro y nuevos escándalos que golpean al Supremo, Brasil se prepara para unas elecciones que podrían reconfigurar el mapa político de América Latina.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
29 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
(FILES) (COMBO) This combination of pictures created on July 25, 2026 shows Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (L) during a meeting of the Council for Sustainable Economic and Social Development at the Itamaraty Palace in Brasilia on June 10, 2026; and US President Donald Trump greeting Prime Minister of Iraq Ali al-Zaidi outside the West wing of the White House in Washington, DC, on July 14, 2026.

Lula y Trump durante distintas actividades oficiales en Brasil y Estados Unidos. Ambos hablaron en agosto sobre los aranceles impuestos por Washington.
Foto: AFP - EVARISTO SA SAUL LOEB

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Brasil llega a las elecciones de este fin de semana en medio de denuncias de injerencia estadounidense, escándalos de corrupción y un avance de la derecha que ha reconfigurado el mapa político de América Latina.

La posible injerencia de Estados Unidos se ha convertido en uno de los ejes de la campaña presidencial brasileña. El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusa a sectores de la derecha de buscar el respaldo de la administración de Donald Trump para favorecer a Flávio Bolsonaro, su principal rival e hijo…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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