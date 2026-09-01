Brasil vota bajo presión de EE. UU. y una creciente disputa entre Lula y Bolsonaro

La posible injerencia de Estados Unidos se ha convertido en uno de los ejes de la campaña presidencial brasileña. El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusa a sectores de la derecha de buscar el respaldo de la administración de Donald Trump para favorecer a Flávio Bolsonaro, su principal rival e hijo…

Brasil llega a las elecciones de este fin de semana en medio de denuncias de injerencia estadounidense, escándalos de corrupción y un avance de la derecha que ha reconfigurado el mapa político de América Latina.

La posible injerencia de Estados Unidos se ha convertido en uno de los ejes de la campaña presidencial brasileña. El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusa a sectores de la derecha de buscar el respaldo de la administración de Donald Trump para favorecer a Flávio Bolsonaro, su principal rival e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Durante un mitin en Curitiba afirmó que sus adversarios habían viajado a Estados Unidos para pedir ayuda a Trump y cuestionó el uso de banderas estadounidenses en actos de la oposición.

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La tensión aumentó después de que la campaña de Lula difundiera un anuncio en el que acusa a Trump de intentar influir en los comicios para favorecer a Flávio y defender intereses estadounidenses en Brasil, particularmente sobre sus recursos naturales. Lula también ha llevado este mensaje a escenarios internacionales, como la Asamblea General de la ONU, donde defendió la soberanía del proceso electoral y rechazó cualquier forma de intervención extranjera.

“Claramente hay una injerencia política de Estados Unidos, del gobierno de Trump, sobre la elección. Está clarísimo que Estados Unidos ha estado operando para favorecer a Flávio Bolsonaro como candidato”, afirmó Matías Franchini, profesor de carrera de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.

Los aranceles son otro frente de presión de Washington sobre Brasil y han entrado en la campaña electoral. En julio de 2026, Trump impuso un 25 % de aranceles a determinados productos brasileños, una medida que Brasil rechazó y a la que respondió con la activación de su Ley de Reciprocidad. La decisión se suma a otros episodios de tensión comercial entre ambos gobiernos, que ha sido interpretada por algunos analistas como una forma de presión sobre Lula, aunque Washington niega que busque interferir en las elecciones.

Según el experto, a Donald Trump sí le interesa una victoria de Flávio Bolsonaro y una derrota de Lula, principalmente por una cuestión de afinidad ideológica. Trump ha mostrado respaldo a líderes de la derecha radical tanto en América Latina —como Javier Milei— como en Europa. El apoyo a gobiernos y candidatos ideológicamente cercanos es un componente de la política exterior de Trump, lo que, según Franchini, explicaría su interés en que Bolsonaro llegue al poder en Brasil.

Estados Unidos rechaza las acusaciones de injerencia electoral, mientras el gobierno de Lula sostiene que las acciones y declaraciones de funcionarios estadounidenses representan una forma de presión sobre las elecciones brasileñas.

“Estados Unidos está interesado en las tierras raras y los minerales críticos, y Brasil aparece como una opción de sustitución. La posibilidad de que empresas estadounidenses produzcan y refinen estos recursos en Brasil es parte de las negociaciones, aunque Lula defiende que sean recursos brasileños y que participen capitales, trabajadores y tecnología del país”, explicó el profesor.

El temor de Lula a que Estados Unidos esté interfiriendo de alguna manera en las elecciones no surge únicamente de especulaciones. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca ha tenido un papel visible en distintos procesos electorales de América Latina. En Chile apoyó al entonces candidato de derecha José Antonio Kast; en Honduras respaldó a Nasry Asfura y, en Colombia, también le dio el espaldarazo a Abelardo de la Espriella. En el caso de Brasil, Trump siempre mantuvo una relación cercana con el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente recluido tras ser condenado por su participación en una trama golpista.

Según el politólogo Celso Rocha de Barros, citado por “The Guardian”, la injerencia de Estados Unidos en Brasil tiene antecedentes históricos, pero a diferencia de 1962, hoy se produciría de manera abierta. Coincide en que Washington busca favorecer a Flávio Bolsonaro para impulsar sus intereses económicos y estratégicos, mientras Estados Unidos niega cualquier interferencia.

“Es el país más importante de América Latina, y a Trump le sirve que Brasil sea parte de sus aliados. Si Brasil pasa a la derecha, ahí estarían Brasil, Argentina, Colombia y Chile; es decir, cuatro de las cinco mayores economías de la región”, dijo Franchini.

La encuesta más reciente de Datafolha ubica a Lula con 40 % de intención de voto frente al 36 % de Flávio Bolsonaro. En una eventual segunda vuelta, Nexus registra un escenario casi empatado, con 46 % para Lula y 45 % para Flávio. Según el docente, esto refleja un cambio frente a hace dos meses, cuando Lula tenía una ventaja más amplia, lo que ha llevado a que ambas campañas sean cada vez más agresivas.

Otro escándalo que puede impactar la campaña involucra al juez del Supremo Alexandre de Moraes, una figura central en las investigaciones contra Jair Bolsonaro. Según O Estado de S. Paulo, Moraes habría revisado un contrato millonario entre el bufete de su esposa y el Banco Master, cuyo dueño, Daniel Vorcaro, está en prisión preventiva por un presunto fraude financiero. El caso es especialmente sensible en plena campaña, porque Moraes es una figura profundamente cuestionada por el bolsonarismo y ha sido uno de los principales responsables de procesos que terminaron afectando a Jair Bolsonaro.

Las nuevas sospechas sobre sus posibles vínculos con Vorcaro y con negocios del banco alimentan las críticas de sectores de la oposición sobre la actuación del Supremo y pueden convertirse en un nuevo frente de disputa política entre el bolsonarismo y las instituciones judiciales, en una elección ya marcada por una fuerte polarización. “El tema particularmente de Alexandre de Moraes, que fue como el estandarte de toda esta lucha contra el golpe y a favor de la democracia, afecta mucho más a Lula. El electorado en Brasil ve una asociación tácita entre Lula y Alexandre de Moraes”, afirma el profesor, quien también señaló que habrá que ver si esto le será cobrado de alguna manera al presidente en las urnas este fin de semana.

Es así como otro país latinoamericano se encuentra ante una disputa entre dos proyectos de poder con visiones distintas sobre riqueza, medio ambiente, economía y política exterior. Este escenario, que se definirá el 4 de octubre, tiene la atención de toda una región que ha dado un claro paso hacia políticas cercanas a las de Donald Trump y que espera con atención saber cuál será el futuro de Brasil.

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