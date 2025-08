Embajada de EE. UU. en Haití cierra por tiroteos en la capital

En Haití ocurrieron más de 3.000 asesinatos en seis meses. Foto: EFE - Patrice Noel

Estados Unidos anunció el cierre de su embajada en Haití y confinó a su personal dentro del recinto diplomático, luego de que se registraran “tiroteos significativos en el área de Tabarre, cerca de la Embajada de EE. UU.”, una zona cercana a Puerto Príncipe, la capital del país. La decisión se tomó en respuesta a los enfrentamientos entre pandillas y la policía, los cuales se han vuelto frecuentes desde 2024.

🔑Claves de lo que ocurre en Haití (por si tiene afán)

La embajada de EE. UU. en Haití cerró temporalmente y confinó a su personal debido a intensos tiroteos cerca del recinto diplomático en Tabarre, Puerto Príncipe.

La violencia entre pandillas y la policía, que se ha intensificado desde 2024. Solo en seis meses de 2025 deja más de 3.000 asesinatos, según la ONU.

En medio del caos, fue arrestado el exsenador Nenel Cassy y se reportaron secuestros en un centro de salud que atendía a huérfanos.

La alerta por violencia en Tabarre

El Departamento de Estado de EE. UU. fue la entidad que advirtió sobre tiroteos y ordenó a sus funcionarios suspender todos los viajes oficiales fuera de las instalaciones diplomáticas, instando a la gente a evitar el área. La embajada comunicó: “el personal del gobierno de Estados Unidos ha pausado todo movimiento oficial fuera del recinto de la embajada”.

La agencia de noticias AFP confirmó que un residente local había escuchado “fuertes disparos desde media mañana” y describió enfrentamientos entre la policía y pandilleros que han tomado el control de zonas clave del país desde 2024.

Arresto de un exsenador en medio del caos

En medio de esta crisis de seguridad, la Policía Nacional de Haití (PNH) confirmó el arresto del exsenador haitiano Nenel Cassy. La detención se llevó a cabo el sábado en un restaurante de Pétion-Ville, un suburbio de la capital.

Cassy era buscado desde febrero por conspiración contra la seguridad del Estado, financiamiento de organizaciones criminales, complicidad en asesinato y asociación para delinquir, según informó la PNH.

Más de 3.000 asesinatos en seis meses

En el contexto de la violencia en el país, nueve personas fueron secuestradas el lunes por la noche en un centro de salud que atendía a huérfanos. Entre ellas, una misionera irlandesa a cargo del hospital, quien ha trabajado con la organización Nos Petits Frères et Sœurs, y un niño discapacitado de tres años.

Las organizaciones Fondation Saint-Luc y Nos Petits Frères et Sœurs, denunciaron en un comunicado conjunto que están “cerrando todas las instituciones de la red” como respuesta a esta “violencia intolerable”. También afirmaron que permanecerán cerradas “hasta la liberación incondicional de las personas secuestradas”.

El medio The Brussels Times aseveró que, hasta el momento, no se han presentado demandas ni pedidos de rescate ante las autoridades.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la crisis de seguridad en Haití sigue en aumento: al menos 3.141 personas fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año.

