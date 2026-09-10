Bucaram, expresidente de Ecuador, condenado a 9 años de cárcel por delincuencia organizada 

Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador, fue condenado a 9 años y 4 meses de prisión por un caso de corrupción relacionado con la venta ilegal de insumos médicos durante la pandemia del coronavirus. La decisión judicial estableció que el exmandatario y su hijo Jacobo Bucaram, quien recibió la misma sentencia, fueron cooperadores del delito. Quien fue jefe de Estado del país andino hace tres décadas deberá cumplir arresto domiciliario por su edad.

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En el caso, resumido por The Associated Press (AP), otras dos personas recibieron sentencia: Leandro Berrones, exagente de tránsito, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por ser el autor directo del delito. Además, al israelí Sheinman Oren se le impuso una pena de 2 años y 8 meses de cárcel. Un tercer extranjero involucrado, también de origen israelí, fue asesinado hace seis años en una cárcel ecuatoriana. Los jueces ordenaron que Bucaram y su hijo paguen una multa de unos USD 9.640.

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¿Por qué fue condenado el expresidente Bucaram?

El fallo dictaminó que en 2020, año en el que inició la pandemia, los sentenciados formaron parte de una red delictiva que se benefició de la venta ilegal de 21.000 pruebas de detección del covid-19 y otros insumos, entre ellos medicamentos o tapabocas, que escasearon durante la emergencia sanitaria. Tras un allanamiento en medio de una investigación por la compra con sobreprecio de insumos médicos para hospitales públicos, dichos artículos fueron encontrados en el domicilio del expresidente. Allí también se encontraron balas y una pistola sin permiso para portarla. Se le dictó arresto domiciliario preventivo, pero fue sobreseído.

Antes de conocer la sentencia, Bucaram escribió en la red social X que está «en peligro de muerte» y aseguró que acudirá a organismos internacionales para «denunciar este nuevo atropello». Mencionó, además: «Somos inocentes». Tras el fallo emitido el miércoles, aseveró que apelará la condena y dijo que la sentencia «está nulitada». Enfatizó que el juez tiene «odio» en su contra, según informó el medio Primicias.

Él es el cuarto expresidente de Ecuador en ser condenado por corrupción, luego de Jamil Mahuad, Rafael Correa y Lenín Moreno. Este último fue sentenciado recientemente a cinco años de prisión por cohecho. Su período al frente de la Presidencia de Ecuador fue corto: gobernó escasos seis meses, entre 1996 y 1997, pues fue destituido por el Congreso. Lo declaró en «incapacidad mental» para gobernar.

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