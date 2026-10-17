Él reveló el pasado martes un plan de excarcelación anticipada que “beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”. Ante una solicitud de precisiones planteada por la AFP en una conferencia de prensa el viernes, el mandatario…

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, precisó que la evaluación de una libertad anticipada para detenidos en su guerra contra las pandillas abarcará a unas 10.000 personas que prestaron colaboración ocasional a esas bandas criminales y no para pandilleros.

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Bukele aclara que no liberará a la mitad de presos en El Salvador: fue una “tergiversación”

Él reveló el pasado martes un plan de excarcelación anticipada que “beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”. Ante una solicitud de precisiones planteada por la AFP en una conferencia de prensa el viernes, el mandatario dijo que la evaluación contemplará a 10.629 personas identificadas como colaboradoras “momentáneas, de casualidad o especial”, pero que no pertenecen a la estructura de esas bandas.

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“De esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pude entrar al programa ‘Cero Ocio’ para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal”, afirmó. Ese programa da beneficios a cambio de trabajo en obras públicas. Oenegés humanitarias aseguran que se aplica a detenidos en la ofensiva contra las pandillas que no han recibido condena. Bukele reveló el miércoles su plan al ser consultado por afirmaciones de su hermano, Ibrajim Bukele, según el cual hay una “comisión” que revisa los casos de detenidos en la guerra antipandillas.

“Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, aseveró Bukele en una rueda de prensa junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, de visita en El Salvador. El mandatario negó que contemple liberar al 50 % de los más de 93.000 detenidos en cuatro años bajo el régimen de excepción que rige en el país, como aseguraron algunos medios de comunicación. Fue una “tergiversación”, dijo. Sostuvo que los posibles beneficiarios recibirían medidas según su grado de participación en actividades delictivas e insistió en que son culpables de delitos, aunque estos sean menores.

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Grupos humanitarios critican el régimen de excepción porque permite arrestos sin orden judicial y cuestionan que se considere la colaboración delictiva sin tomar en cuenta el temor que infundían los pandilleros, así como la existencia de inocentes encarcelados. “Nadie debe declararse culpable de un delito que no cometió para recuperar su libertad”, reaccionó este sábado el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), que también cuestionó quién decidirá quién es colaborador de las pandillas y con qué pruebas.

Según el presidente, su ofensiva antipandillas incidió en la reducción histórica de los homicidios registrada en el país, mientras organizaciones humanitarias denuncian violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y más de 500 muertes bajo custodia estatal. En la conferencia de prensa, Bukele calificó su modelo de seguridad como “el mejor plan de combate al crimen del mundo”. Aseguró que “nadie en la historia de la humanidad, en ningún país, ha logrado lo que hemos logrado”.

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