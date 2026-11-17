Con banderas de colores azul y rojo, los colores de la bandera haitiana, ramas de árboles y pancartas con fotografías del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, los manifestantes recorrieron las calles en un ambiente festivo al grito de "¡Bukele,…

Miles de haitianos se manifestaron este martes en las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades del país, como Jérémie, Jacmel y Saint-Marc, para pedir que continúen las operaciones de las tropas salvadoreñas contra las bandas armadas que aterrorizan a la población civil desde hace varios años.

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Con banderas de colores azul y rojo, los colores de la bandera haitiana, ramas de árboles y pancartas con fotografías del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, los manifestantes recorrieron las calles en un ambiente festivo al grito de "¡Bukele, Bukele!", acompañados de grupos musicales.

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"Pran yo Bukele, pran yo (Llévatelos, Bukele, llévatelos)", cantaban algunos en Puerto Príncipe, en alusión a los miembros de las bandas armadas, mientras otros exaltaban al mandatario como el "liberador" del pueblo haitiano que, con un contingente de más de 2.000 soldados enviados al país caribeño, les devolverá la paz y la tranquilidad.

Entre la multitud había gente de todas las edades, desde niños hasta adultos de edad avanzada, que se sumaron a la marcha desde sus inicios en la zona llamada Anba Limyè Lalue (Bajo la luz Lalue), donde hicieron una ceremonia vudú antes de comenzar.

La movilización popular fue convocada por jóvenes del movimiento Relèv (Relevo), con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, para expresar su respaldo a la intervención de las fuerzas salvadoreñas que han ayudado a expulsar a las bandas armadas de varios sectores de la capital.

"Salimos a las calles para decir que estamos cansados de esta inseguridad. Si los bandidos destruyen la casa de los pobres, Bukele también tiene que destruir sus residencias. Los bandidos nos asesinan, nos violan, nos secuestran", declaró un manifestante enfadado.

Entre la multitud, un joven exhibía un cartel en español en el que se leía: "¡Gracias, Bukele! El pueblo haitiano te considera un salvador. Sigue luchando contra las bandas criminales porque de lo contrario acabarán matándonos a todos. Sigue adelante. ¡Haití te necesita!".

Un mes de la emboscada

El presidente salvadoreño envió los soldados a Haití el mes pasado, con el pretexto de buscar a cuatro militares de ese país que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y que desaparecieron tras ser emboscados por una banda armada el 18 de octubre en la zona de Santo, del distrito de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Sin embargo la operación se ha ido ampliando con la recuperación de zonas de la capital que estaban bajo dominio de las bandas armadas y ahora los manifestantes quieren más y piden que la tropa salvadoreña empiecen a liberar las carreteras nacionales controladas por las bandas.

En Jacmel, en el sureste del país, donde miles de personas también salieron a las calles, alumnos de colegios con uniforme participaron en la manifestación.

"Prezidan Bukele, moun Jakmèl di w kontinye touye gang yo (Presidente Bukele, la población de Jacmel le pide que siga matando a las bandas)", se podía leer en una pancarta que llevaba un manifestante.

En el recorrido por Puerto Príncipe, un hecho inédito marcó la marcha. Un manifestante se presentó con una supuesta partida de nacimiento y una cédula de identidad nacional haitiana a nombre de Nayib Bukele, como una forma de homenaje.

"Aquí está, nació en Carrefour. Aquí está su partida de nacimiento, aquí está", gritaban eufóricos los manifestantes mientras exhibían el supuesto documento para mostrar su gratitud al presidente salvadoreño.

Los organizadores han convocado otra manifestación de apoyo a los salvadoreños para este miércoles 18 de noviembre, día del aniversario de la batalla de Vertières (1803) contra la fuerza expedicionaria enviada por Napoleón Bonaparte, hecho decisivo para la independencia de Haití, proclamada oficialmente mes y medio después, el 1 de enero de 1804.

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Estas manifestaciones se celebran a pesar de una advertencia hecha ayer por la Policía Nacional de Haití (PNH), que dijo estar dispuesta a aplicar la ley contra cualquier persona que use estas movilizaciones para provocar disturbios.

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