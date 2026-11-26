"A todos mis amigos en Estados Unidos, ¡Feliz Día de Acción de Gracias!" , publicó el mandatario salvadoreño en un mensaje en inglés en X.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludó este jueves a "sus amigos" en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, destacó "los ideales" del país norteamericano y dijo que "quizá un día" pueda "refundar" la nación centroamericana "sobre esos mismos ideales".

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Bukele habla de "refundar" El Salvador con los ideales de Estados Unidos

Bukele señaló que, "aunque no celebramos oficialmente el Día de Acción de Gracias en El Salvador", "siempre he creído que hay algo hermoso en que su tradición nacional más querida sea un día dedicado a agradecer a Dios por sus bendiciones".

Según el presidente, "eso dice mucho sobre los ideales sobre los cuales se fundó su gran país".

"Quizás un día nosotros también podamos refundar nuestra pequeña nación sobre esos mismos ideales", manifestó y concluyó enviando sus mejores deseos para todos ustedes y sus seres queridos. Dios los bendiga a todos".

El Gobierno del presidente Bukele se mantiene como uno de los aliados regionales más cercanos de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, que desde su regreso a la presidencia en 2025 ha mostrado apoyo público a candidaturas afines en la región.

Le podría interesar: Ganó la lotería en EE. UU. y terminó detenido por ICE por una orden de deportación

Bukele ha sostenido dos reuniones con Trump en Washington (EE. UU.), la primera ocurrió en abril de 2025, apenas tres meses después del inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, en medio de la puesta en marcha de un polémico acuerdo migratorio que convirtió a El Salvador en una pieza clave de la estrategia de deportaciones del Gobierno de Trump.

La relación entre ambos países, de acuerdo con sus gobiernos, se encuentra en una etapa de cooperación estratégica. Actualmente, la agenda bilateral prioriza la migración, el desarrollo económico y el combate al crimen organizado, aspectos centrales para ambos gobiernos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com