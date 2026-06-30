Bukele va por un tercer mandato: inscribió su precandidatura en medio de polémicos proyectos

Fotografía que muestra una imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un bus de transporte público en San Salvador (El Salvador). Foto: EFE - Rodrigo Sura

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en los comicios generales de 2027, opción habilitada por una reforma constitucional de 2025 que permite la reelección indefinida, según informó el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).

“Estamos listos”, publicó en X el presidente del partido y primo del mandatario, Xavi Bukele, y acompañó el mensaje con una fotografía de la solicitud de inscripción de Bukele y de su vicepresidente, Félix Ulloa, y en la que se observa un sello y firma de recibido por la Comisión Nacional Electoral de NI.

En respuesta a este mensaje, que fue retomado por la cuenta oficial de NI y diputados del partido en la Asamblea Legislativa, Ulloa agradeció “por esta nueva oportunidad”.

“Gracias Nayib, gracias Xavi, gracias Nuevas Ideas por esta nueva oportunidad de continuar contribuyendo en el maravilloso proyecto de transformar nuestro país”, escribió Ulla, quien también buscaría un tercer período como vicepresidente del país.

Agregó que “décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad” y “nuestro sabio y paciente pueblo lo sabe y nos acompaña”.

El mandatario salvadoreño no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la inscripción de su precandidatura, mientras se prevé que no tenga contrincantes en las primarias de su partido.

La Asamblea Legislativa, dominada por NI, aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con un youtuber español que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por “diez años más”, aunque aclaró que era solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029.

Sin embargo, la reforma adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se celebrarán los comicios generales. A partir de entonces, el período presidencial pasará a ser de seis años.

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El lado oscuro de los megaproyectos de Nayib Bukele

Reelegido con más del 80 % de los votos en 2024, a pesar de que la Constitución del país se lo impedía, Bukele se vanagloria de su política de seguridad que llevó a la disminución del número de homicidios. Pero el dirigente también impulsó una serie de grandes proyectos de desarrollo económico a través de megaobras que, según activistas, no siempre traen beneficios a nivel local.

El activista Ángel Flores, uno de los coordinadores del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA), un colectivo que aglutina sindicatos agrícolas, organizaciones ambientales e indígenas en El Salvador, denunció el impacto de los proyectos de Bukele en la sociedad salvadoreña.

“Para el desarrollo de todo este tipo de iniciativas extractivas y extractivas, se ha dividido el país en tres fragmentos”, explica Flores. “En la zona norte, que es donde está la cordillera, donde existe la mayor vegetación, es justamente los intereses mineros, mientras que en la parte central, en la cordillera volcánica es donde se pretende impulsar iniciativas de urbanización, inclusive en claves residenciales. Recientemente se ha anunciado la construcción de una mega ciudad que estaría abarcando más de 412 manzanas en el centro de un área de amortiguamiento ambiental en el distrito de San Alejo, en el oriente de El Salvador. Se le han nombrado ‘Ciudad Salud’. Y en la franja costera marina, se pretende desarrollar todas las iniciativas hoteleras, es decir, todo un proceso de turistificación”, detalla el activista. Le puede interesar: Corte Suprema de EE. UU. tumba el intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

Flores también denunció la ley que permite la reactivación de la minería metálica en el país centroamericano.

“En marzo del año 2025, realizamos una denuncia porque existían ya indicios de actividad minera en el norte del departamento de la Unión por parte de efectivos o personal del Estado salvadoreño”, indica el activista.

El activista también alerta sobre los impactos del desarrollo de los corredores turísticos Surf City 1 y 2, un proyecto del gobierno para estimular el turismo internacional en las playas salvadoreñas.

“Los Surf City son zonas económicas especiales fácticas que están desarrollando. En estos territorios se está impulsando un proceso acelerado y agresivo de turistificación y por ende de gentrificación. Estos territorios han sido habitados ancestralmente por comunidades indígenas, principalmente de ascendencia lenca ulúas y que actualmente están siendo amenazadas de despojo de sus tierras. Solamente en el oriente de El Salvador estamos hablando que son más de 18 comunidades las que están siendo amenazadas ante ese proceso de despojo. A nivel nacional son más de 62 en toda la franja costera marina”, denunció Flores.

Puede escuchar la entrevista completa con RFI acá:

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