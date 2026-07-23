Cámara de EE. UU. aprueba nueva resolución para retirar tropas de la guerra con Irán

Una mujer pasa junto a un grafiti antiestadounidense en Teherán mientras Estados Unidos mantiene por novena noche consecutiva sus ataques contra objetivos militares iraníes, en medio de la escalada del conflicto por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una nuevo texto que pide la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán, una medida de carácter simbólico ante la oposición de la Casa Blanca.

Cuatro congresistas republicanos se unieron a la oposición demócrata y votaron a favor de este texto.

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La votación tuvo lugar tras la muerte en los últimos días de cuatro militares estadounidenses por ataques iraníes, lo que eleva a 18 el balance para Estados Unidos desde que, junto con Israel, desencadenó la guerra contra Irán el 28 de febrero.

A finales de junio, ambas cámaras del Congreso ya habían aprobado una resolución similar.

Pero dado que los republicanos tienen la mayoría en la Cámara y en el Senado, estas votaciones en contra de la campaña militar supone un nuevo revés para Donald Trump.

Durante la aprobación del texto anterior en la Cámara, Trump había arremetido contra una votación “antipatriótica”.

La oposición demócrata intenta restringir los poderes militares del presidente estadounidense el conflicto con Irán, denunciando una elusión del poder legislativo por parte del ejecutivo que él encarna.

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Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra.

Si bien la ley permite al presidente iniciar hostilidades para responder a una amenaza inminente, exige que obtenga la autorización del Congreso en un plazo de 60 días.

Sin embargo, a principios de mayo, Trump hizo caso omiso de este límite alegando que el conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes, había terminado a raíz de uno de los varios alto el fuego anunciados.

“Estadounidenses están perdiendo la vida por culpa de la guerra irresponsable e ilegal de Donald Trump y Pete Hegseth”, el secretario de Defensa, denunció el congresista demócrata Seth Moulton.

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