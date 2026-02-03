Cámara de EE. UU. pone fin al cierre del gobierno: ¿qué sigue para ICE?

Una manifestante protesta contra ICE en Nueva York, Estados Unidos. Foto: EFE - Olga Fedorova

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un paquete de gastos de aproximadamente USD 1.2 billones de dólares destinado a poner fin al cierre parcial del gobierno. Ahora, la medida debe llefar al escritorio del presidente Donald Trump para su firma, según informó AP.

La votación, que resultó en un estrecho margen de 217-214, asegura el financiamiento de la gran mayoría de las agencias federales hasta el 30 de septiembre. De acuerdo con NBC News, el paquete recibió el respaldo de 196 republicanos y 21 demócratas, mientras que 193 demócratas y 21 republicanos votaron en contra.

El presidente Trump, quien presionó a los conservadores para mantener la unidad, manifestó que firmará el proyecto tan pronto como llegue a su despacho, poniendo fin al cierre que inició el pasado sábado.

Lo que sigue para ICE

La legislación incluye una extensión de financiamiento a corto plazo para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el 13 de febrero. El medio Axios señaló que este plazo busca otorgar tiempo para negociar reformas en la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales en Minneapolis.

Las demandas demócratas incluyen el fin de las patrullas itinerantes, el uso obligatorio de cámaras corporales y la eliminación del uso de máscaras por parte de los agentes. La representante Rosa DeLauro, demócrata por Connecticut y principal negociadora de financiación del partido en la Cámara de Representantes, justificó la decisión resaltando que hay un apoyo bipartidista, difícil de construir, y que no debería desperdiciarse ese esfuerzo por los desacuerdos en un tema.

“Hay un apoyo bipartidista y bicameral increíble en esos proyectos de ley. ¿Para qué desperdiciarlo? Y luego, en los próximos 10 días, el próximo viernes, simplemente mencionar al DHS”, señaló.

Pero la pelea por el prespuesto para el DHS y para quienes buscan un mayor control sobre ICE no se anticipa positiva. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, calificó como “inviable” la propuesta de añadir nuevos requisitos de órdenes judiciales para las operaciones de aplicación de la ley migratoria.

“Tenemos que abordar las preocupaciones individuales de los miembros. De eso se trata. Es una operación de construcción de consenso. Lo hacemos a diario”, dijo Johnson.

A pesar de la reapertura de la mayor parte del gobierno, existe un claro escepticismo sobre un acuerdo definitivo para el DHS entre los congresistas.

El senador republicano John Thune calificó como una “imposibilidad” lograr un consenso en los 10 días restantes, mientras los líderes de ambos partidos mantienen posturas distanciadas sobre las restricciones operativas de las agencias migratorias. Su colega Robert Aderholt, republicano de Alabama, miembro de alto rango del Comité de Asignaciones, también dijo que será “muy difícil” asegurar un acuerdo de financiación del DHS.

“Yo esperaría —y he oído que podría haber otra— que posterguemos el asunto un poco más hasta que se resuelvan esas diferencias... al menos, probablemente, el 1 de marzo”, dijo, según recogió NBC.

