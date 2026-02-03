Congreso de EE. UU. pide regular el uso de la fuerza del ICE tras tiroteos fatales

Agentes federales de inmigración detienen a un hombre durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Patrulla Fronteriza en St. Paul, Minnesota. Foto: AFP - OCTAVIO JONES

La brutalidad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha sido denunciada por varios congresistas estadounidenses quienes buscan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) regule el uso de la fuerza del organismo.

Demócratas en el Congreso enviaron una carta el lunes por la noche al inspector general, solicitando que acelere su informe sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración, en medio de la represión en Minneapolis.

Según la carta de los demócratas, la revisión comenzó el 8 de enero, un día después de que Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, fuera disparada y asesinada por un agente del ICE en Minneapolis.

Una semana después de otro tiroteo federal, el enfermero estadounidense Alex Pretti, de 37 años, murió baleado por agentes federales durante protestas contra ICE en Minneapolis, lo que desencadenó una investigación sobre el uso de la fuerza.

En la carta, los demócratas describieron ambas muertes como “incidentes espantosos y evitables que resaltan la urgente necesidad de una supervisión rápida e independiente”, según una copia obtenida por The New York Times.

Los legisladores demócratas presentaron esta solicitud en medio de sus esfuerzos por incorporar restricciones adicionales a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un proyecto de ley de gastos destinado a financiar al DHS hasta el cierre del año fiscal.

El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. abrió una investigación sobre derechos civiles en relación con los asesinatos perpetrados por agentes de ICE en Minneapolis.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó que se revisa toda la evidencia del tiroteo fatal contra Alex Pretti, para determinar posibles violaciones a derechos civiles y responsabilidades penales, según Fox News.

Esto contrasta con el caso de Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años muerta el 7 de enero de 2026, donde el DOJ descartó una investigación de derechos civiles por falta de base, optando por pesquisas internas del FBI y DHS.

En su carta, los demócratas plantearon inquietudes más amplias que van más allá de los dos tiroteos mortales, alegando que agentes de ICE emplean “fuerza violenta innecesaria” en redadas migratorias y contra manifestantes. Las operaciones en Minnesota han generado miles de detenciones y protestas masivas, según The New York Times.

“Solicitamos que su oficina realice esta revisión con rapidez y comparta cualquier hallazgo preliminar con el Congreso y el público de forma expedida”, escribieron los legisladores.

Los demócratas manifestaron su preocupación por la lentitud del proceso y exigieron la aceleración de este. La oficina del inspector general suele establecer un plazo de 397 días para finalizar sus auditorías, sin embargo, estos plazos no tienden a cumplirse.

