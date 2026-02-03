Un mes sin Nicolás Maduro en Miraflores: ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Una persona transita frente a un mural del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Pena R

En las calles, un puñado de oficialistas y trabajadores públicos piden la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En Miraflores, la élite gobernante se aferra al poder, mientras atiende las instrucciones de Estados Unidos, el “imperio” que tanto ha cuestionado. Así han transcurrido los días de un enero que madrugó a los venezolanos con un bombardeo que terminó con la captura y extracción del autoproclamado hijo de Hugo Chávez y su esposa.

En estos 30 días, sin Nicolás Maduro en Miraflores, son muchos los cambios que se han impulsado tras las conversaciones entre Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no deja de presionar para concretar la tres fases que planteó para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Entre los cambios más importantes, destacan la aprobación -exprés- de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que da al traste con la visión y el modelo implementado por Hugo Chávez en materia petrolera; y el anuncio de una ley de amnistía general a partir de 1999, año en el que llegó el chavismo al poder.

El país no es el mismo desde el 3 de enero, fecha que marcó un hito en la historia de Venezuela.

Aquí le mostramos qué ha cambiado en estos 30 largos e intensos días:

Delcy se juramenta ante la “ausencia forzosa” de Maduro

En un breve acto en la Asamblea Nacional, al que llegó “con dolor por el secuestro de dos héroes: Maduro y Cilia”, Delcy Rodríguez juró como encargada del Ejecutivo, dos días después de la captura y extracción del líder chavista.

Su juramentación fue ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la noche del 3 de enero, ente que incorporó el concepto de “ausencia forzosa” no previsto en la Constitución.

Rodríguez, la primera mujer en encargarse del Ejecutivo nacional y convertirse en la “comandante en jefe” de la FAN, recibió la “lealtad y reconocimiento” del cuerpo castrense durante un acto realizado el 28 de enero donde recibió el bastón de mando de la Fuerza Armada y la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar.

Movida de mata en el Gabinete y otros cambios

Tras jurar ante la Constitución y recordar “el secuestro” de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Delcy Rodríguez comenzó una movida de mata en el Gabinete ministerial para incluir a gente de su círculo de confianza.

Los cambios dejaron fuera del gabinete a parte del equipo de su exjefe, hoy preso en una cárcel federal de Nueva York, en Estados Unidos.

Uno de los afectados por los cambios fue el empresario colombiano Alex Saab, por quien la administración Maduro realizó una larga y costosa campaña para exigirle a EE. UU. su liberación. En la Guardia de Honor presidencial, en la Dirección de Contrainteligencia Militar y en la Fuerza Armada Nacional también hubo cambios significativos.

Rodríguez también ordenó la reestructuración del sistema hídrico nacional, por lo que las compañías regionales pasarán a una gestión centralizada a cargo de Hidroven. La funcionaria aseguró que se trata de una “medida urgente, excepcional y necesaria para garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos en materia de prestación del servicio de agua potable y saneamiento”.

Excarcelaciones sin listado oficial de presos políticos

No se sabe cuántos son ni cuántos han sido liberados. El anuncio oficial de las excarcelaciones estuvo a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró el pasado 8 de enero que se trató de una decisión “unilateral” de Venezuela para tratar de restarle peso a la injerencia de Estados Unidos en este tema.

Las excarcelaciones se han dado sin listados oficiales que permitan constatar la veracidad de la información dada por el Ejecutivo y empañadas con denuncias de presunta extorsión. Las oenegés exigen la publicación de las listas, mientras los familiares están en vigilia permanente frente a los centros de reclusión esperando la buena noticia que no llega.

Las cifras varían, según quien las suministre. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirma que se han realizado más de 800 excarcelaciones y el fiscal general, Tarek William Saab, dice que son 643. Las organizaciones de derechos humanos manejan una cifra muy inferior a las oficiales.

El proceso de excarcelaciones sacó a la luz pública otros casos de personas detenidas que no habían sido reportados por temor de los familiares.

La CIA en Venezuela

Atrás quedaron los discursos y acusaciones contra la CIA. En Venezuela, un apretón de manos entre Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, mostró la nueva realidad.

El alto representante de EEUU que jugó un papel determinante en la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores aterrizó en el país y fue recibido amistosamente apenas 12 días después como si nada hubiese pasado aquella madrugada del 3 de enero. Fue recibido por Gustavo González López, comandante general de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; y sostuvo un encuentro de dos horas con Rodríguez.

La CIA planea establecerse de forma permanente en Venezuela, según reportó la cadena CNN. Así avanza el “nuevo momento político”.

EE. UU. llegó para quedarse

La “administración” de Trump sobre Venezuela incluye tener sede. El presidente de EEUU, quien aseguró el 3 de enero que su gobierno “administrará” a Venezuela, no perdió tiempo y apenas seis días después de ordenar la captura de Nicolás Maduro envió a personal diplomático y de seguridad de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos sobre Venezuela (VAU) con el propósito de evaluar la reanudación gradual de las operaciones de su embajada, cerrada desde el 2019.

El pasado 22 de enero, la diplomática Laura Dogu fue designada como la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela y el sábado 31 de enero, aterrizó en el país: «Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar», dijo en la cuenta en la red social X de la Embajada.

Venezuela también evalúa reactivar su embajada en Estados Unidos como parte de la reanudación de relaciones entre ambos países. Desde el oficialismo, aseguran que el objetivo es velar por la “seguridad y tranquilidad de Nicolás Maduro y de Cilia”, dijo Diosdado Cabello.

La transparencia toca la puerta…

Informar a los venezolanos la cantidad de dinero que ingresa a las arcas de la Nación por la venta de petróleo o por cualquier otro concepto no es algo que forme parte de las buenas prácticas de la administración chavista, pero tras la captura de Maduro ha habido otras señales. Al concretarse la primera venta de petróleo venezolano realizada por Estados Unidos, Delcy Rodríguez informó que Venezuela recibió un primer pago de 300 millones de dólares, de un total de $500 millones.

Y, además de anunciar el monto, dijo en qué se utilizará. Pero no solo eso. La encargada del Ejecutivo, según informó Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, planteó la creación de una página web en la que se dará a conocer en tiempo real los ingresos financieros por concepto de venta de petróleo y el destino de esos recursos para que la gente “sepa en qué se ha gastado cada centavo” y pueda interpelarlos, según dijo. Posteriormente, Delcy Rodríguez también habló de la creación de una aplicación móvil. ¿Habrá transparencia y rendición de cuentas? ¿Habrá contraloría social verdadera? Preguntas que surgen en estos nuevos tiempos.

Reactivación de la protesta

El miedo se va dejando de lado. El nuevo momento político anunciado por Delcy Rodríguez también se expresa con gente en la calle, no con el mismo fragor de otros tiempos de protestas, pero sí con acciones puntuales en torno a las excarcelaciones de presos políticos.

Es así como los familiares de presos políticos se han mantenido en vigilia permanente en las afueras de los distintos centros de reclusión reclamando la liberación de sus allegados y encaran a los funcionarios policiales para que les respeten sus derechos. Llevan más de 22 días y aseguran que nadie impedirá que sigan en pie de lucha.

Con las excarcelaciones, también se reactivó la presencia en las calles. Familiares y vecinos se aglomeran en las comunidades para recibir a los presos políticos que, tras meses o años encerrados arbitrariamente, vuelven a sus hogares.

El 23 de enero, fecha que marcó el nacimiento de la democracia en Venezuela con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, concentró a estudiantes, dirigentes sindicales, organizaciones de derechos humanos y activistas frente al Mural de Zapata en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Exigieron la libertad plena de los presos políticos y denunciaron la represión y persecución permanente.

La oposición sale de su resguardo

Huida contra la persecución. La represión durante las protestas poselectorales y la persecución contra los adversarios de la administración Maduro, dispersó a la dirigencia política que pasó a la clandestinidad. Unos salieron del país, otros se resguardaron y mantuvieron silencio, incluso en las redes sociales.

Pese a que hay muchos líderes sociales y dirigentes de partidos políticos que todavía permanecen detenidos, en las últimas semanas varios dirigentes que se encontraban resguardados para evitar ser detenidos, han retomado su actividad pública. Es el caso de Alfredo Ramos, Andrés Velásquez y Delsa Solórzano, entre otros, que han ofrecido declaraciones a los medios. En redes sociales se comienzan a ver publicaciones de reuniones en comunidades con dirigentes políticos.

Sanción exprés de la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Durante la presentación de la memoria y cuenta, el pasado 15 de enero, Delcy Rodríguez anunció la entrega del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Siete días después, el proyecto, que altera de forma sustancial el marco legal que rigió el sector durante más de dos décadas, fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional. 14 días después, lo sancionó y lo entregó a Delcy Rodríguez, quien lo firmó y le dio el ejecútese, entre aplausos de trabajadores de la industria petrolera y el tren ministerial.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su administración asumirá el control de la comercialización del petróleo venezolano en el mercado mundial y fiscalizará los recursos que ingresen por ese concepto. Marco Rubio, durante su participación en el Senado de EEUU, el 28 de enero, detalló que Venezuela deberá presentar un presupuesto cada mes -sujeto a la aprobación de EE. UU.- informando en qué utilizará los recursos.

EEUU ordena reabrir espacio aéreo de Venezuela

Se mantuvo cerrado desde 2019, tras la ruptura de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Con la captura de Maduro y las conversaciones que se han dado entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, se anunció la reactivación de los vuelos comerciales.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, afirmó Trump desde la Casa Blanca.

Luego de conocerse el anuncio de Trump, la primera aerolínea en anunciar que estaba lista para volar a Venezuela fue American Airlines. “Vengan todas las aerolíneas que tengan que venir”, dijo Delcy Rodríguez al confirmar una llamada con el mandatario norteamericano.

Solo los vuelos con migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos podían aterrizar en suelo venezolano debido a un acuerdo alcanzado entre la administración de Nicolás Maduro y el enviado especial de Trump, Richard Grenell, en enero de 2025.

Migrantes siguen llegando

En enero, los vuelos de deportación mantuvieron su ritmo. Al menos siete vuelos con 1.500 venezolanos deportados de Estados Unidos llegaron a Maiquetía, en la Guaira. En diciembre, arribaron tres vuelos con un total de 1.000 migrantes.

El acuerdo para la deportación de los migrantes venezolanos se selló en enero de 2025, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Trump ha acusado a los venezolanos de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua y responsabilizó a Maduro de enviar “criminales” a su país. En esta nueva etapa de relaciones, el tema de las deportaciones no se ha abordado directamente. Luego de ordenar la apertura del espacio aéreo venezolano, el mandatario comentó que “la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo”.

Anuncian Ley de Amnistía general y hacen llamado a la paz

Delcy Rodríguez anunció el viernes 30 una “ley de amnistía general” para la que pidió celeridad en su presentación por parte de la “Comisión de Revolución y el programa para la Convivencia y la Paz” y en su discusión en el seno de la Asamblea Nacional.

“Queremos anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia política, de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución y el programa para la Convivencia y la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional”, expresó Rodríguez en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, ente que en 2016, tras una solicitud de interpretación realizada por Nicolás Maduro, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el 29 de marzo de ese año.

La encargada del Ejecutivo también anunció el cierre del Helicoide, considerado como el principal centro de torturas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

“Pido a todos que nadie imponga la venganza, la revancha y el odio, estamos dando una oportunidad para vivir en paz… para que podamos coexistir con respeto”, dijo la funcionaria en el acto de apertura del año judicial.

¿Delcy Rodríguez pisará la Casa Blanca?

Todavía no, solo llamadas. Hasta el momento, un mes después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, las “buenas relaciones” y los contactos entre Donald Trump y Delcy Rodríguez se mantienen a nivel telefónico.

Primero llegó María Corina Machado a la Casa Blanca, que la encargada del Ejecutivo venezolano. Pero las gestiones al parecer se están haciendo y ya Rodríguez adelantó que si en algún momento le tocase ir a Washington lo hará “de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca arrastrándome”.

