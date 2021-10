Cambiarán las reglas: todo lo que necesita saber si va a viajar a EE. UU.

Los menores de 18 años quedan exceptuados del requisito de vacunación en el caso de viajeros que sean ciudadanos extranjeros, dado que algunos niños pequeños no son elegibles para vacunarse y debido a la variabilidad global en el acceso a la vacunación para los menores con más edad que sí son elegibles para la vacunación.

Si viajan con un adulto que tiene vacunación completa, los menores de edad que no están vacunados podrán someterse a una prueba dentro de los tres días previos a la fecha de salida (lo cual coincide con los plazos para los adultos con vacunación completa). Si un menor de edad no vacunado viaja solo o acompañado por adultos que no están vacunados, tendrá que someterse a una prueba de detección durante el día previo a la fecha de viaje.