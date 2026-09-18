 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Nueva política de "green card" de Trump afectaría a casi un millón de migrantes regulares

La medida, que entra en vigor el viernes, daría a los agentes de inmigración una mayor autoridad para negar la residencia permanente a personas que utilizan beneficios públicos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Madeleine Ngo | The New York Times
18 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
Un paquete en un banco de alimentos del área de Boston en abril. La política es el último esfuerzo del gobierno de Trump para restringir la inmigración legal y disuadir a las personas de inscribirse en programas de asistencia social como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.
Un paquete en un banco de alimentos del área de Boston en abril. La política es el último esfuerzo del gobierno de Trump para restringir la inmigración legal y disuadir a las personas de inscribirse en programas de asistencia social como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

A partir del viernes, los migrantes que intentan convertirse en residentes permanentes legales en Estados Unidos podrían ser rechazados si ellos, o ciertos familiares, utilizan beneficios públicos como Medicaid, cupones para alimentos o incluso ayuda financiera estudiantil.

A los titulares de tarjetas de residencia, o "green card", se les permite vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente; obtener ese estatus es el último paso hacia la ciudadanía. La medida es el esfuerzo más reciente del gobierno de Donald Trump para restringir…

Por Madeleine Ngo | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

El mundo hoy

Green Card

Noticias el mundo

Noticias hoy

PremiumEE

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido