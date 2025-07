Caos en Los Ángeles: conductor habría atropellado intencionalmente una multitud

Oficiales se encuentran en el lugar del accidente de un vehículo que atropelló a una multitud en Hollywood la madrugada del 19 de julio de 2025, hiriendo a 28 personas, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Foto: AFP - ROBYN BECK

El conductor que hirió a unas 30 personas en un atropello múltiple este sábado en Los Ángeles embistió intencionalmente a la multitud con su auto después de una trifulca en un club nocturno, informaron fuentes policiales de esa ciudad.

El supuesto atacante, identificado como un hombre de origen hispano, habría discutido con varias personas dentro del popular centro nocturno Vermont Hollywood, tras lo que salió del local y “decidió, por alguna razón, atropellar a la gente en la acera”, dijo el sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles, Horacio Aguirre, al diario The Washington Post.

A bordo de su Nissan Versa, el sospechoso atropelló a las personas que esperaban para entrar al club alrededor de las 2.00 hora local (9.00 GMT), además de golpear un puesto de tacos y a un asistente de estacionamiento que se encontraban en las inmediaciones.

Al menos 30 personas resultaron heridas en la embestida, con unas siete en condición crítica y otras seis en estado de gravedad. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales.

El conductor fue rodeado por la multitud, quien lo sacó del vehículo y comenzó a agredirlo, hasta que uno de los presentes le disparó, agregó Aguirre, oficial de guardia de la División Central de Tráfico de Los Ángeles.

Tras la llegada de los agentes de la Policía y los bomberos, el supuesto atacante fue trasladado a un hospital, donde está siendo atendido.

La mayoría de los heridos en el atropello fueron mujeres que esperaban en fila fuera del establecimiento, detalló el capitán Adam VanGerpen, del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que movilizó a unos 124 efectivos para atender a las víctimas.

“Quiero agradecer a los más de 100 agentes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que acudieron al lugar para ayudar a salvar vidas”, dijo la alcaldesa Bass en una publicación en X.

