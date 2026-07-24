Capturan a alias “el Diablo”, el narco más buscado de Costa Rica y pedido por EE. UU.

Fotografía del OIJ muestra el traslado de Alejandro Arias Monge, alias "el Diablo", el narcotraficante más buscado de Costa Rica, capturado tras permanecer 10 años prófugo. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 500.000 dólares por su captura. Foto: EFE - Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica

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La policía de Costa Rica detuvo el viernes a Alejandro Arias Monge, el narcotraficante más buscado del país y requerido por Estados Unidos, en un operativo en el que murió un presunto criminal y cinco agentes resultaron heridos, informaron las autoridades.

Arias Monge, alias “el Diablo” y por quien Washington ofrecía 500.000 dólares de recompensa, fue capturado de madrugada en la localidad de Río Frío, en la provincia de Heredia, a unos 90 kilómetros al noreste de San José.

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Estados Unidos felicitó a las autoridades costarricenses por el arresto del capo, de quien fueron difundidas imágenes en las que se le ve esposado, descalzo y en short.

“Era el líder de una violenta organización criminal transnacional y el fugitivo más buscado de Costa Rica”, señaló la embajada estadounidense en San José en un comunicado, en el que recordó que Arias enfrenta cargos de narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero.

Washington lo solicita en extradición por conspirar para transportar cocaína desde Colombia.

Alias “el Diablo” fue detenido en un predio rural tras una hora de intercambio de disparos en el que fue abatido Roney Ríos, señalado integrante del grupo criminal, y cinco policías resultaron heridos.

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Otro delincuente, Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, fue detenido y está acusado de varios homicidios.

Arias “le ha generado una gran cantidad de violencia y problemas al país”, dijo Michael Soto, director encargado del Organismo de Investigación Judicial en el lugar del operativo.

Las autoridades costarricenses sospechan que el capo se escondió por un tiempo en Nicaragua. Se hallaba prófugo desde hacía una década, tras evadir un juicio por asesinato.

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En los últimos años Costa Rica dejó de ser el país más seguro de Centroamérica debido al narcotráfico. En 2025 registró una tasa de 16,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En la operación fueron incautadas armas largas, pistolas y drones para monitorear la presencia policial en los alrededores de la casa donde se escondía “el Diablo”, detalló el reporte oficial.

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