Sedante veterinario estaba en cocaína que mató 24 personas en Argentina

Al menos 80 personas terminaron hospitalizadas luego de consumir cocaína envenenada con carfentanilo. Foto: Agencia AFP

Este jueves, tras más de una semana de investigaciones, resultados oficiales confirmaron la presencia de carfentanilo en la cocaína adulterada que, al consumirla, mató a 24 personas y dejó a otras 80 hospitalizadas en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Así lo dio a conocer la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, momentos después de que medios de comunicación obtuvieran la información sobre la presencia de la sustancia.

El carfentanilo es un opiáceo sintético, derivado del fentanilo, unas 10.000 veces más potente que la morfina y por lo menos 50 veces más que la heroína. Su efecto es analgésico y sedante. Al deprimir el sistema nervioso y la respiración, puede conducir a los consumidores a un paro respiratorio.

Como reporta El País, ha sido tradicionalmente aplicado a animales grandes como rinocerontes y elefantes. El uso de esta sustancia en humanos está prohibido, pero, al igual que otros opiáceos, se ha popularizado su venta ilegal para consumo humano.

El pasado 2 de febrero, cuando se empezaron a reportar los casos de intoxicación, el fiscal general a cargo de la investigación en el departamento bonaerense de San Martín, Marcelo Lapargo, le dijo al medio Argentino TN: “Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que alguien la ha incluido (la otra sustancia) intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo”, aseveró Lapargo.

Ahora, como reporta El País, la tarea de la justicia argentina es “reconstruir cómo llegó ese opiáceo a la droga adulterada: si como elemento de corte para “estirarla”, por contaminación accidental o como parte de una mezcla que salió mal”.

Según reportes de los medios locales, uno de los intoxicados admitió que había comprado la droga en inmediaciones de “Puerta 8″, una villa de emergencia situada en la localidad de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, en donde se hicieron operativos policiales.

Las personas que sobrevivieron a la intoxicación respondieron a la naloxona, reconocido antídoto para los opiáceos. Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández, citado por El País, dijo: “Nos llamó la atención su potencia, porque el fentanilo tiene una vida media corta y hemos visto que los pacientes a los que se le aplicó la naloxona se despertaban y volvían a dormirse. Hubo que aplicar el antídoto por goteo para que hiciese efecto, y eso hablaba de un opiáceo de vida más larga”.

Si bien hasta ahora no había precedentes de tráfico de carfentanilo en Argentina, la mezcla de drogas con fentanilo y carfentanilo ha sido ya materia de preocupación desde 2016 en Estados Unidos, en donde casos de intoxicaciones y muertes han sido reportadas en varios estados.

