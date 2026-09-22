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"Debilidad institucional": ¿por qué importa el retiro de candidatura de Colombia a la CPI?

El gobierno retiró la candidatura de Carolina Olarte a jueza de la Corte Penal Internacional, con lo que América Latina se queda fuera de la carrera. En un grupo de 14 aspirantes, Olarte había quedado entre los cuatro mejor calificados. Para expertos en derecho, retirar su nombre es una oportunidad perdida, se enmarca en la campaña contra el tribunal internacional y envía un mensaje de debilidad institucional por parte de la Casa de Nariño.

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
21 de septiembre de 2026 – 08:17 p. m.
La Embajadora de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, Carolina Olarte Bácares.
Carolina Olarte se venía desempeñando como embajadora de Colombia ante el Reino de los Países Bajos. / Cancillería
Foto: Cancillería de Colombia - Cancillería de Colombia

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El gobierno retiró la candidatura de Carolina Olarte a la Corte Penal Internacional (CPI), con lo que no solo Colombia, sino la región se queda sin aspirantes para una de las plazas que próximamente se abrirán en el tribunal. Según expertos en derecho, además, es una decisión “lamentable e innecesaria” que va en contravía de los intereses del país.

Olarte Bácares, doctora en derecho internacional, se venía desempeñando como embajadora de Colombia ante los Países Bajos; su renuncia protocolaria fue aceptada por el nuevo gobierno el pasado 18 de…

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

alejandra_mdn mmedina@elespectador.com
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