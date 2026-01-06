Cártel de los Soles: EE. UU. reconoce que no es una organización criminal real

Cartel de “Se Busca” vinculado al régimen de Nicolás Maduro y su supuesto liderazgo en el Cártel de los Soles. Foto: Gobierno de EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha retractado de una afirmación clave en el caso contra el líder chavista capturado, Nicolás Maduro, al admitir que el “Cártel de los Soles” no es una organización criminal real, sino más bien un sistema clientelar de corrupción ligado al narcotráfico.

Esto ocurre pese a que durante más de un año el gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro de liderar un cártel narcotraficante denominado “Cártel de los Soles”, como parte de los argumentos para impulsar su destitución.

Sin embargo, expertos en crimen organizado y narcotráfico de América Latina han aclarado que el “Cártel de los Soles” no es más que un término coloquial, creado por medios venezolanos en los años 90 para describir a funcionarios estatales corrompidos por fondos del narcotráfico, según The New York Times.

El sábado pasado, tras la captura de Maduro, el Departamento de Justicia presentó una acusación revisada que parece aceptar esta realidad al omitir cualquier mención a una organización criminal estructurada.

Teniendo esto en cuenta, los fiscales aún acusan a Maduro y su régimen de “participar en una conspiración de narcotráfico”, pero ahora en la versión revisada lo relacionan con un “sistema de clientelismo” y a una “cultura de corrupción” alimentada por el dinero de la droga.

Según The New York Times, la versión original de la acusación mencionaba 32 veces al “Cártel de los Soles” y presentaba a Maduro como su líder principal, mientras que la nueva solo lo cita dos veces, describiéndolo como un sistema clientelar que él —junto a su predecesor Hugo Chávez— participó en perpetuar y proteger.

En julio de 2025, el Departamento del Tesoro declaró al supuesto Cártel de los Soles como organización terrorista, y meses después el Departamento de Estado, siguiendo instrucciones del secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Marco Rubio, reforzó esta narrativa, según El Universo.

A pesar de la corrección, Marco Rubio insistió en referirse al “Cártel de los Soles” como una organización real durante una entrevista en Meet the Press de NBC el domingo, apenas un día después de revelarse la acusación revisada.

“Seguiremos reservándonos el derecho de atacar barcos narcos que transportan drogas hacia Estados Unidos, operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cártel de los Soles”, declaró. “Por supuesto, su líder —Nicolás Maduro— está ahora bajo custodia estadounidense y enfrentará la justicia en el Distrito Sur de Nueva York”.

La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA —que analiza las principales organizaciones de narcotráfico a nivel global— nunca menciona al “Cártel de los Soles” entre sus amenazas prioritarias. De igual manera, El Informe Mundial sobre Drogas de la UNODC no menciona esta supuesta estructura criminal en sus ediciones anuales, según The New York Times.

Las contradicciones en este caso persisten, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro lideraba las operaciones del Tren de Aragua, aunque la comunidad de inteligencia estadounidense sostiene lo contrario: que el régimen chavista ha buscado reprimir a esta banda.

Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime —un observatorio especializado en crimen organizado latinoamericano—, criticó para The New York Times la inclusión del líder del Tren de Aragua como co-conspirador en la acusación de narcotráfico contra Maduro, calificándola de “retórica trumpista” y engañosa. Según el análisis de su centro de estudios, la pandilla no controla ni posee los principales cargamentos de cocaína, sino que opera en niveles menores de extorsión y violencia urbana.

