Fuentes policiales aseguran que disparos en Caracas fueron por confusión entre aliados

Habitantes de Caracas reportaron la noche de este 5 de enero disparos en las adyacencias del Palacio de Miraflores y drones sobrevolando el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Funcionarios policiales consultados por TalCual aseguraron que la situación surgió tras una confusión entre grupos aliados.

“Confusión entre fuerzas”, aseguró un policía, que detalló que un “enjambre de drones sobrevolaron Miraflores; eran aliados, y por confusión dispararon”.

“Ya está todo tranquilo, todo en calma. No ha pasado nada”, precisó el segundo funcionario.

Tras escucharse varias ráfagas de disparos la noche de este lunes, hubo un fuerte despliegue policial en Miraflores. Se dice que llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y acordonaron el área.

El Palacio de Miraflores se quedó sin electricidad y sus edificios estaban totalmente oscuros; lo que generó confusión entre los vecinos de la zona sobre qué estaba sucediendo.

También se reportó que efectivos militares de la Guardia de Honor realizaron disparos hacia Puente Yaguno, cercano a Miraflores.

