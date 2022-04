Padre de Debanhi Escobar: “mi hija no se resbaló, esta es zona de peligro”

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril luego de haber ido a una fiesta con un grupo de amigas en el municipio de Escobedo, en Nuevo León (México). Foto: Instagram Debanhi.Escobar

El padre de Debanhi Escobar dijo este jueves que el cuerpo que encontraron las autoridades en una cisterna del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León (México), es el de su hija.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, y nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, comentó Mario Escobar en una rueda de prensa. Sostuvo que no le permitieron el acceso a la zona para ver el trabajo de las autoridades.

Revela el padre de #DebanhiEscobar que el cuerpo encontrado en una cisterna es el de su hija.

Pudo identificarla por la vestimenta.

La @FiscaliaNL no lo ha confirmado.

Todos los detalles en Las Noticias de las 5 de la mañana en @Foro_TV @nmas pic.twitter.com/CnXgykIU2k — Erik Camacho García 📺 (@ERIKCAMACHOTV) April 22, 2022

“Traté de hacer las cosas bien, me equivoqué. Nunca interferimos en la chamba de la fiscalía. Me siento usado por la Fiscalía. Me mintieron a mí y a mi esposa”, agregó.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril luego de haber ido a una fiesta con un grupo de amigas en el municipio de Escobedo, en Nuevo León (México). Las jóvenes salieron de la reunión en el municipio de Escobedo, y llamaron a un conocido que hacía servicios de taxi privado para que recogiera a Debanhi Escobar y la llevara a la casa, según se lee en una publicación del medio local Excelsior.

Sin embargo, Debanhi presuntamente tuvo diferencias con el conductor y se bajó del carro. “Eran alrededor de las 5 a. m. del sábado y el conductor le tomó una foto a la joven parada sobre la carretera a Laredo, la cual fue compartida con sus amigas como evidencia de que la dejó en el lugar”, se lee en una publicación del mismo medio. En la foto, publicada por algunos medios locales, se ve a Debanhi Escobar sola en la carretera. Desde entonces, no se supo más del paradero de la joven.

El País de España informó que el cuerpo de Debanhi estaba a unos cuatro metros de profundidad dentro de la cisterna. “Cuatro o cinco veces buscaron. Ella no saltó la barda. Eso de que resbaló es mentira. Esto es una zona de peligro, lo digo porque ya no tengo miedo, ya he perdido a mi hija”, agregó Mario Escobar, según informó el mismo medio español.

El motel Nueva Castilla está ubicado sobre la carretera a Nueva Laredo, la principal vía que conecta a Monterrey con el norte, hacia Tamaulipas. Es conocida como la carretera de la muerte, después de que un centenar de personas desaparecieran el año pasado, informó el mismo diario español.

“Exijo justicia, que se aclare por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron. Al llegar aquí no nos dieron espacio, que por derecho tenemos a estar observando en un área, a unos metros que fue aquí atrás de esta barda. No, nos dejan entrar, no nos pasaron información, todo con la Fiscalía. Tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”, sostuvo Mario Escobar.

