Caso Epstein: 5 claves de la declaración de Hillary Clinton ante el Congreso

El expresidente estadounidense Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, durante la ceremonia de investidura presidencial de 2025 en Washington. Foto: EFE - Melina Mara / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La jornada del 26 de febrero de 2026 marcó un nuevo capítulo en la larga historia de los Clinton frente a las comisiones de investigación del Congreso. Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, enfrentó seis horas de interrogatorio a puerta cerrada por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Pero lo que debía ser una indagación sobre la red de Jeffrey Epstein terminó siendo un choque frontal entre la “vieja guardia” demócrata y la mayoría republicana.

Aquí las claves para entender qué ocurrió y qué está en juego.

La defensa inquebrantable de Bill Clinton

Hillary Clinton fue tajante al desvincular a su marido de las actividades criminales de Epstein. Ante la pregunta directa sobre si estaba “100 % segura” de que el expresidente y su esposo no sabía nada de los crímenes del magnate, ella respondió con un rotundo “sí”.

La exsecretaria de Estado sostuvo que la relación de Bill con Epstein terminó años antes de que se conocieran sus delitos, y que los vuelos en el avión privado de Epstein, el “Lolita Express”, fueron estrictamente para “fines humanitarios de su fundación”.

Un eco de décadas atrás: otra vez en defensa de Bill

Tal como destaca The New York Times, la comparecencia de Hillary es un eco de 1992. Por tercera década consecutiva, la política ha tenido que responder por las relaciones y acciones de su esposo. Sin embargo, en esta ocasión, los Clinton han abandonado cualquier intento de separar sus defensas legales: contrataron al mismo equipo de abogados y presentaron una estrategia unificada frente a las citaciones.

“Exijo que Trump declare”

Hillary no se limitó a la defensiva. Denunció que el comité está siendo utilizado como un escudo para proteger al actual presidente, Donald Trump, y cuestionó por qué ella y su marido fueron forzados a declarar bajo amenaza de desacato, mientras que el mandatario, quien también aparece repetidamente en los archivos de Epstein, no ha sido citado.

“Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad, le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento”, sentenció a través de sus redes sociales.

Vea también: Pastrana en los archivos de Epstein: una guía sobre lo que ha salido hasta ahora

Del caso Epstein a los ovnis y el “Pizzagate”

Uno de los puntos más surrealistas de la jornada fue la deriva del interrogatorio. Según Clinton, los congresistas republicanos se alejaron del tema central para preguntarle sobre teorías conspirativas como el Pizzagate, una supuesta red de tráfico inexistente en una pizzería que ha sido un mito construido por la derecha durante años, y el fenómeno de los ovnis. Para Clinton, esto fue la prueba definitiva de que la audiencia era un “teatro partidista” destinado a acosarla y no a investigar seriamente la trata de personas, que es el interés del público.

Filtraciones y tensión a puerta cerrada

A pesar de que la sesión fue privada, la tensión se desbordó cuando se filtró una fotografía de Hillary dentro de la sala de audiencias. La imagen, difundida por el comentarista conservador Benny Johnson, habría sido captada por la congresista republicana Lauren Boebert.

Este incidente obligó a suspender la sesión durante 30 minutos. Clinton, quien inicialmente pidió que la audiencia fuera pública y televisada, denunció la hipocresía de los republicanos al imponer el secreto y luego permitir filtraciones selectivas.

Le puede interesar: Stephen Hawking vuelve a aparecer en los archivos de Epstein: revelan foto junto a mujeres

¿Qué sigue?

La atención política en Estados Unidos se traslada este viernes de nuevo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde el expresidente Bill Clinton comparecerá para rendir testimonio sobre su relación con Epstein.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com